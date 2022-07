L’Inde veut mettre fin à la domination de l’Australie

Le succès phénoménal des Jeux olympiques de Tokyo a fait naître l’espoir d’une équipe indienne de hockey masculin en pleine forme arrêtant le mastodonte australien aux Jeux du Commonwealth à Birmingham.

La domination de l’Australie au sein du CWG est une question d’envie. Depuis l’introduction du jeu dans l’événement quadriennal il y a 24 ans, l’Australie, numéro un mondial, a été la force la plus dominante, ayant remporté les six médailles d’or à ce jour.

Au vu de l’optimisme et de la confiance renouvelés des joueurs indiens, il semble que l’équipe masculine ait une excellente occasion de mettre fin à la ruée vers l’or de l’Australie lors de l’événement.

L’équipe indienne, qui a remporté une médaille de bronze olympique historique après une interruption de 41 ans l’an dernier, s’est améliorée à pas de géant sous l’Australien Graham Reid.

Le meilleur résultat de l’Inde est survenu en 2010 à domicile (New Delhi) et à Glasgow (2014) lorsqu’elle a terminé deuxième. L’équipe a terminé quatrième à deux reprises – en 1998 à Kuala Lumpur, où le sport a fait ses débuts et en 2018 à Gold Coast.

Dans les éditions précédentes, la forme physique était un domaine qui était une source de préoccupation, mais l’équipe indienne actuelle est considérée comme l’une des équipes les plus en forme du hockey mondial.

L’amélioration de la condition physique s’est traduite par des résultats. Après avoir décroché une médaille de bronze historique à Tokyo, les Indiens ont terminé troisièmes de la FIH Pro League cette saison derrière la Belgique et les Pays-Bas.

Et si les joueurs jouent à leur potentiel, il n’y a aucune raison pour que les Indiens ne puissent pas remporter leur première médaille d’or de Birmingham.

Mais ce serait plus facile à dire qu’à faire car la compétition au hockey au CWG est assez difficile. Outre l’Australie, les Indiens devront également prendre le dessus sur des équipes comme la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, les grands rivaux du Pakistan et du Canada.

Les hommes indiens sont placés dans la poule B aux côtés de l’Angleterre, du Canada, du Pays de Galles et du Ghana, tandis que la poule A comprend l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, le Pakistan et l’Écosse.

L’entraîneur en chef de l’Inde, Graham Reid, est assez confiant quant à la bonne performance de son équipe à Birmingham.

“Il est très difficile de prédire ce qui va se passer, mais tout est possible (en remportant l’or), car l’écart entre les équipes dans le hockey international actuel est très faible”, a déclaré Reid à PTI.

« Mais nous ne pouvons pas contrôler les incontrôlables. Nous ne pouvons contrôler que ce qui est en notre capacité.

Ce n’est pas que tout est bien foutu car il y a des zones grises visibles – comme la conversion des coins de pénalité et la défense – sur lesquelles Reid doit travailler avant l’événement quadriennal.

L’Inde dispose d’un solide alignement de corners avec le vice-capitaine Harmanpreet Singh, Amit Rohidas, Varun Kumar et le jeune Jugraj Singh, mais ils doivent travailler sur leur taux de conversion.

Les défenseurs aussi doivent faire mieux lorsqu’il s’agit d’encaisser des buts faibles.

Dans le vétéran PR Sreejesh, l’Inde a un gardien de but de classe mondiale qui vise définitivement une médaille d’or dans ce qui sera son dernier CWG.

“Ce sera certainement mon dernier CWG et je suis désespéré de revenir avec une médaille d’or. Bien que l’Australie ait remporté toutes les médailles d’or jusqu’à présent, cette équipe a le potentiel de battre l’Australie. Nous les avons également battus par le passé », a déclaré Sreejesh.

L’ancien capitaine indien Sardar Singh estime également que l’Inde a une grande opportunité.

“Cette équipe est pleine de confiance après ses performances à Tokyo et en Pro League. Ce dont ils ont juste besoin, c’est de donner le meilleur d’eux-mêmes quand cela compte sur le gazon. S’ils peuvent jouer à leur potentiel, tout peut arriver », a-t-il déclaré.

Les femmes indiennes aimeraient aussi leurs chances à Birmingham, surtout après une brillante campagne olympique à Tokyo, où elles ont terminé quatrième historique, et chéri une honorable troisième place lors de leur première sortie en Pro League cette saison.

Le meilleur résultat des femmes indiennes au CWG est survenu en 2002 lorsqu’elles ont remporté la médaille d’or, puis ont remporté l’argent lors de l’édition suivante à Melbourne.

Les femmes indiennes ont terminé quatrièmes à deux reprises – en 1998 et dans l’édition 2018 de la Gold Coast.

Au hockey féminin également, l’Australie a dominé le CWG, remportant jusqu’à quatre médailles d’or, une d’argent et une de bronze. Mais c’est la Nouvelle-Zélande qui a remporté l’or à Gold Coast.

Outre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, pays hôte, est également candidate au podium.

Les Indiennes sont placées dans la poule A aux côtés de l’Angleterre, du Canada, du Pays de Galles et du Ghana. L’Australie, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l’Écosse et le Kenya complètent la poule B.

Pour les femmes indiennes aussi, la conversion des coins de pénalité reste leur plus grande préoccupation.

Lors de la récente Coupe du monde, les Indiens ont créé de nombreuses occasions de marquer en jeu ouvert ainsi que des coins de pénalité, mais ont gaspillé la plupart des chances.

Et en entrant dans le CWG, l’entraîneure en chef Janeke Schopman serait à la recherche d’un expert bien amélioré de ses attaquants et dragflick Gurjit Kaur.

Si toutes les pièces se mettent en place, les femmes indiennes peuvent également monter sur le podium du CWG.

