L’Inde versera 500 000 dollars à l’ONU pour lutter contre le terrorisme

NEW DELHI (AP) – L’Inde contribuera à hauteur d’un demi-million de dollars aux efforts des Nations Unies pour lutter contre le terrorisme mondial, car les technologies nouvelles et émergentes utilisées par les groupes terroristes constituent de nouvelles menaces pour les gouvernements du monde entier, a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères.

L’argent ira au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et renforcera davantage la lutte de l’organisation contre le terrorisme, a déclaré S Jaishankar lors d’une réunion spéciale du Comité des Nations Unies contre le terrorisme à New Delhi.

C’est la première fois qu’une telle conférence, axée sur les menaces posées par les groupes terroristes face aux nouvelles technologies, se tient à l’extérieur du siège de l’ONU à New York.

Jaishankar a déclaré que les nouvelles technologies, telles que les services de messagerie cryptés et la blockchain, sont de plus en plus utilisées à mauvais escient par des groupes terroristes et des acteurs malveillants, ce qui suscite un besoin urgent pour la communauté internationale d’adopter des mesures pour lutter contre les menaces.

“Internet et les plateformes de médias sociaux sont devenues de puissants instruments dans la boîte à outils des groupes terroristes et militants pour diffuser des théories de propagande, de radicalisation et de complot visant à déstabiliser les sociétés”, a-t-il déclaré dans son discours liminaire.

Jaishankar a également souligné la menace croissante de l’utilisation de systèmes aériens sans pilote tels que les drones par des groupes terroristes et des organisations criminelles, les qualifiant de défi pour les agences de sécurité du monde entier.

“En Afrique, les drones ont été utilisés par les groupes terroristes pour surveiller les mouvements des forces de sécurité et même des casques bleus de l’ONU, les rendant vulnérables aux attaques terroristes”, a-t-il ajouté.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a réitéré les dangers des plates-formes aériennes sans pilote, affirmant que de tels systèmes étaient utilisés pour semer la terreur, la mort et la destruction.

“Des drones sont actuellement utilisés pour cibler des infrastructures nationales critiques et des cibles civiles lors de l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie”, a-t-il déclaré. “C’est pourquoi nous avons sanctionné trois commandants militaires iraniens et une société iranienne impliqués dans la fourniture de drones.”

La conférence spéciale a débuté vendredi à Mumbai, la capitale financière et du divertissement de l’Inde, qui a été témoin d’une attaque terroriste massive en 2008 qui a fait 140 ressortissants indiens et 26 citoyens de 23 autres pays tués par des terroristes qui étaient entrés en Inde depuis le Pakistan.

Jaishankar a déclaré vendredi que l’Inde regrettait l’incapacité du Conseil de sécurité de l’ONU à agir dans certains cas lorsqu’il s’agissait de proscrire des terroristes en raison de considérations politiques, sapant sa crédibilité et ses intérêts collectifs. Il n’a pas nommé la Chine mais a évoqué sa décision de bloquer les sanctions de l’ONU contre les dirigeants de Jaish-e-Mohammad, un groupe extrémiste basé au Pakistan désigné comme organisation terroriste par l’ONU.

L’Inde et les États-Unis ont demandé les sanctions plus tôt cette année. La Chine a suspendu l’inscription proposée des deux terroristes aux sanctions pour des raisons techniques, affirmant qu’elle avait besoin de plus de temps pour étudier leurs cas.

