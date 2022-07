L’Inde verra le plus grand nombre de médailles jamais remportées pour le badminton, affirme Vimal Kumar

Vimal Kumar, ancien entraîneur en chef de badminton et maintenant directeur de l’académie de badminton Prakash Padukone était un homme heureux quand je l’ai surpris en train de parler des chances de l’Inde aux Jeux du Commonwealth, qui doivent commencer le 28 juillet à Birmingham, au Royaume-Uni.

Il avait des raisons d’être heureux puisque son apprenti et protégé Mithun Manjunath, qu’il entraîne depuis 5 ans à Bangalore, avait éliminé Kidambi Srikanth, médaillé d’argent aux championnats du monde de 2021 et classé n°11 mondial contre le n°77 de Manjunat. Manjunath a gagné 21-17, 15-21, 21-18. “Avec Priyanshu Rajawat et Kiran George, Manjunath est l’un des meilleurs joueurs du circuit indien et joue sur le circuit BWF depuis environ 2 ans, mais à des niveaux inférieurs”, explique Vimal.

L’Open de Singapour a été son premier événement majeur, un tournoi BWF Super Series 500. Alors qu’il digérait cette nouvelle de Manjunath, il a également fait la connaissance de la légendaire Saina Nehwal qu’il a aidé à atteindre le classement mondial n ° 1, mais qui ne passait pas un bon moment sur le circuit ces derniers temps alors qu’elle se battait contre diverses blessures. les médias ont émis l’hypothèse qu’il était temps pour elle de prendre sa retraite, avaient non seulement martelé Malvika Bansod, la jeune compatriote qui l’avait tourmentée à l’Open d’Inde cette année, mais qu’elle avait également éliminé la 9e mondiale He Bing Jao. C’était la première entrée en quart de finale pour Saina en 15 mois environ.

Mais plus sur Saina et Manjunath plus tard. Premièrement, nous avons son point de vue à la fois sur les championnats par équipe et sur les épreuves individuelles.

Bien qu’il pense que l’Inde récoltera une poignée de médailles dans les jeux, ce ne sera pas si facile. Bien que les jeux du Commonwealth soient, en termes de badminton, très doux, il y a toujours des joueurs dangereux qui se cachent pour tuer.

Extraits

Comment pensez-vous que l’Inde se comportera dans l’épreuve par équipe aux jeux du Commonwealth ? Pouvons-nous défendre notre titre ?

Bien que mon intuition soit que l’Inde conservera l’or par équipe, elle doit se méfier de certaines équipes qui peuvent ne pas sembler équilibrées sur le papier mais qui peuvent s’avérer être un paquet surprise. Prenons le Canada par exemple. À Brian Young, ils ont un gars vraiment dur qui peut renverser la vapeur sur n’importe quel joueur de sa journée. Elles sont également bonnes en double féminin et avec la paire expérimentée Rachel Handrich/Kristen Tsai classée 22, elles peuvent s’avérer précieuses pour notre jeune duo Gayatri Gopichand/Tressa Jolly.

Singapour a le champion du monde, Loh Kean Yew, classé 9, car il est très difficile à jouer compte tenu de sa vitesse de jambe et de son attaque. Il sera une poignée pour n’importe quel joueur. Je pense donc que nos garçons ont 50-50 chances contre lui. Singapour est assez forte en double dames et en double mixte.

L’Angleterre est là aussi. Ils réussissent généralement bien dans le CWG…

Oui oui. Je venais vers eux. L’Angleterre a dominé les jeux pendant des siècles. Ils sont vraiment facturés pour les jeux. En double mixte, ils sont traditionnellement très forts. Leur paire d’Ellis Marcus et Lauren Smith est classée 11e et leur paire très expérimentée de Chris Adcock et Gabrielle Adcock est classée 19e. En double dames, ils ont la 14e paire classée de Birch Chloe et Lauren Smith. Il ne faut donc pas les prendre à la légère.

Cela laisse l’équipe malaisienne privée des services du numéro 5 mondial Lee Zji Jia qui a fait marche arrière car il veut se concentrer sur les championnats du monde. Ce doit être de la musique aux oreilles des Indiens. Comment pensez-vous que l’Inde s’en tirera contre eux?

Cela devrait être délicat. J’espère que nous les vaincrons. Ils sont définitivement faibles parce que Lee Zhi ne joue pas. Liu Darren, classé 30, pourrait prendre sa place. Il est bon mais Laksya ou Kidambi devraient s’occuper de lui. Le malais suivant au classement est Ng Tze Yong qui est bien en dessous.

Le double messieurs devrait également idéalement venir à nous puisque Aaron Chia/Sooh Wooi Yik ont ​​récemment perdu contre Dhruv Kapila et Arjun à l’Open de Singapour. Notre duo Satwicksairaj Rankireddy-Chirag Shetty est bien trop fort pour eux. La seule chose est que Satwik ne doit pas être blessé. De plus, la Malaisie a d’autres bons joueurs de double et leurs entraîneurs peuvent changer de combinaison. J’espère donc que nous gagnerons, mais cela pourrait être 50-50. Sindhu ne fera face à aucun défi en simple. Oui, je sens fortement que nous allons l’emporter. Mais en double dames, leur duo composé de Pearly Tan et Thinnola Muralitharan, classé 11e, ne sera pas facile à battre. En mixte aussi, ils ont Chan Peng Soon et Goh Liu Ying, une paire de haut niveau à 8. Nous devons donc nous concentrer et obtenir le simple et le double masculin, et une victoire de Sindhu devrait conclure. L’Inde peut gagner 3-2.

L’Inde a vraiment bien joué en 2018. Nous devrions répéter la victoire par équipe de 2018 mais nous devrions jouer avec prudence et concentration à Birmingham.

Qu’en est-il des événements individuels. Où en sommes-nous ?

Eh bien, nous sommes bons pour l’or en simple féminin où Sindhu gagnera. En double masculin, nous avons une réelle chance de transformer la médaille d’argent que Sai et Chirag ont obtenue en 2018 en or. En simple masculin, nous avons une chance de 50-50 contre le champion du monde de Singapour. En double dames et en double mixte, on devrait être content de décrocher des médailles.

Je suis donc tout à fait sûr que le CWG 2022 sera notre plus grande récolte de médailles.

Parlons maintenant de Mithun Manjunath…

Eh bien, nous sommes très heureux de ses progrès. Il a 22 ans et est l’un des meilleurs joueurs du circuit national. Il avait atteint la finale de l’open d’Orléans en France. En quart de finale, il avait battu le 22e classé Vittinghus Hans Kristen du Danemark. Il doit être plus régulier mais il y arrivera. Et je suis heureux de la victoire de Saina Nehwal sur He Bing Jiao. Cela prouve juste que Saina est toujours cette combattante que nous connaissons et qu’elle continuera de nous passionner.

