L’Inde va visiter les Antilles pour 2 tests, 3 ODI et 5 T20I: calendrier complet

Le Board of Control for Cricket on India (BCCI) a annoncé lundi le calendrier de la tournée de Team India aux Antilles. La série débutera par deux tests, le premier match commençant le 12 juillet à la Dominique. Le deuxième test débutera le 20 juillet à Trinidad. Le décideur de la série sera le 100e match test joué entre les deux équipes. Les deux tests seront suivis d’une série ODI de trois matchs, tandis que la tournée se terminera par une série T20I de cinq matchs. Le huitième match de balle blanche se jouera du 27 juillet au 13 août.

T20Is Voici le programme du Tour des Indes occidentales en Inde #TeamIndia | #WIvIND

Le Kensington Oval à la Barbade accueillera les deux premiers ODI les 27 et 29 juillet, respectivement, tandis que le troisième et dernier ODI se jouera à la Brian Lara Cricket Academy de Trinidad, qui accueillera également les premiers T20I le 3 août.

Les deuxième et troisième T20I se joueront les 6 et 8 août au Stade National de Guyane.

La tournée se terminera avec les quatrième et cinquième T20I au stade du comté de Broward à Lauderhill, en Floride.

La tournée marquera le début du nouveau cycle du Championnat du monde de test (WTC) (2023-25) pour Team India. L’équipe dirigée par Rohit Sharma a perdu la finale du WTC contre l’Australie la semaine dernière et chercherait à démarrer le nouveau cycle avec une victoire sur la route.