Selon certaines informations, le Premier ministre Narendra Modi aurait refusé de servir de médiateur.

Le Premier ministre indien Narendra Modi est prêt à relayer les communications entre Kiev et Moscou, mais ne tentera pas de servir de médiateur pour mettre fin au conflit, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Modi devrait se rendre en Ukraine plus tard cette semaine, premier Premier ministre indien à le faire depuis que Kiev a déclaré son indépendance de l’Union soviétique en 1991. Il s’est rendu à Moscou le mois dernier, lors de sa première visite d’Etat depuis sa réélection en juin.

L’Inde a appelé au dialogue et à la diplomatie depuis que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine en février 2022. Mais contrairement à ses homologues du Brésil et de la Chine, elle n’a pas présenté de plan de paix. Narendra Modi aurait exclu de jouer un rôle de médiateur dans le conflit.

Selon le journal Ukrainskaya Pravda, Modi ne dépensera que « quelques heures » à Kiev, pour des raisons de sécurité.















Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky estime que Modi et l’Inde sont la clé des efforts de l’Ukraine pour conquérir les pays du Sud, a rapporté Bloomberg. L’Inde faisait partie des pays qui ont assisté à la conférence de paix de Zelensky en juin – à laquelle la Russie n’était pas invitée – dans une station balnéaire suisse près de Lucerne, mais n’a pas signé la déclaration finale.

Lors de ses entretiens avec le président russe Vladimir Poutine, qui ont duré plusieurs heures, Modi a affirmé que le conflit ukrainien ne pouvait pas être résolu sur le champ de bataille. Il a déclaré plus tard que « des idées très intéressantes » et « des vues complètement nouvelles » est ressorti de leurs entretiens, et que « Après avoir écouté le président Poutine, j’ai de l’espoir. »

Le dirigeant indien a également discuté du volume croissant des échanges commerciaux avec la Russie, ainsi que de la possible construction d’une autre centrale nucléaire.