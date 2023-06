L’Inde va perdre 6 500 millionnaires cette année. Ils se dirigent vers…

L’Inde devrait assister à un exode de millionnaires et pourrait perdre 6 500 personnes fortunées (HNWI) en 2023, selon le Henley Private Wealth Migration Report 2023, qui suit les tendances de la migration des richesses et des investissements dans le monde.

La Chine a été classée première en termes de départ de millionnaires du pays cette année. Il est prévu de perdre 13 500 HNWI, suivi de l’Inde, qui a obtenu la deuxième place. Cependant, malgré le deuxième plus grand nombre de sorties dans le rapport, la position de l’Inde devrait s’améliorer depuis l’année dernière, lorsque sa sortie de millionnaires était de 7 500. Andrew Amoils, responsable de la recherche chez New World Wealth, souligne que « ces sorties ne sont pas particulièrement préoccupantes car l’Inde produit beaucoup plus de nouveaux millionnaires qu’elle n’en perd à cause de la migration ».

Selon Henley et partenairesles millionnaires ou les particuliers fortunés (HNWI) sont des personnes dont la richesse investissable est de 1 million de dollars ou plus.

Dr Juerg SteffenPDG de Henley & Partners, déclare que la migration des millionnaires a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie avec environ 1,22 000 et 1,28 000 millionnaires qui devraient migrer dans le monde en 2023 et 2024, respectivement.

Pourquoi la migration depuis l’Inde ?

Selon Sunita Singh-Dalal, associée, Private Wealth & Family Offices chez Hourani, « une législation fiscale prohibitive associée à des règles alambiquées et complexes relatives aux envois de fonds sortants qui sont ouvertes à des interprétations erronées et à des abus, ne sont que quelques problèmes qui ont déclenché la tendance à la migration des investissements en provenance de l’Inde ».

Le dernier rapport indique que Henley and Partners a enregistré le plus grand nombre de demandes de programmes de migration d’investissement au cours du premier trimestre de cette année, avec des demandes importantes provenant d’Indiens et d’Américains.

Où déménagent les millionnaires ?

Dubaï et Singapour restent les destinations préférées des familles indiennes aisées. La première, également connue sous le nom de « 5e ville de l’Inde », est particulièrement attrayante pour son programme d’investissement mondial « Golden Visa » administré par le gouvernement, son environnement fiscal favorable, son écosystème commercial robuste et son environnement sûr et paisible.

Le rapport a prédit que l’Australie connaîtra l’afflux net le plus élevé de millionnaires en 2023 à 5 200. Les Émirats arabes unis, qui ont enregistré un afflux record de HNWI en 2022, accueilleront 4 500 nouveaux millionnaires cette année. L’afflux net de Singapour de HNWI devrait être de 3 200 en 2023, tandis que les États-Unis ajouteront 2 100 personnes à leur club des millionnaires. Les autres pays figurant sur la liste des 10 premiers pour les entrées nettes de HNWI sont la Suisse, le Canada, la Grèce, la France, le Portugal et la Nouvelle-Zélande.