L’Inde va lancer une mission pour étudier le soleil – quelques jours après l’atterrissage de Chandrayaan-3

Quelques jours après le succès de la mission lunaire de l’Inde, le pays se tourne désormais vers le soleil.

Selon l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), le vaisseau spatial Aditya-L1 sera lancé depuis le port spatial de Sriharikota le 2 septembre dans le but d’étudier le soleil et ses effets sur la météo spatiale.

Aditya, qui fait référence au soleil en hindi, doit être placé sur une orbite de halo autour du point lagrangien 1 du système Soleil-Terre, où le soleil peut être observé sans aucune obstruction, un rapport ISRO déclaré.

Les points de Lagrange sont des positions dans l’espace où les forces gravitationnelles de deux grandes masses produisent des « régions d’attraction et de répulsion améliorées ». selon la NASA. La force qui en résulte peut être utilisée pour rester en position et réduire la consommation de carburant – et peut être assimilée à des « places de stationnement » pour les engins spatiaux.

Le lancement marquera le premier observatoire spatial indien destiné à étudier le soleil et offrira un « avantage majeur de l’observation continue du soleil sans aucune occultation ni éclipse », indique le rapport de l’ISRO.