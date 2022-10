L’Inde va expulser 3 chrétiens suédois pour prosélytisme

GUWAHATI, Inde (AP) – La police indienne expulse trois citoyens suédois qui ont violé leurs visas en essayant de convertir des gens au christianisme dans la région reculée du nord-est de l’Inde, ont annoncé jeudi des responsables.

Les trois hommes ont été arrêtés mercredi dans la zone du jardin de thé de Naharkatiya dans l’État d’Assam et condamnés à une amende de 500 dollars chacun pour avoir enfreint les conditions de leur visa touristique, a déclaré GP Singh, un officier de police de l’État d’Assam.

Ils ont été identifiés comme Marcus Bloom, Hanna Bloom et Susanna Hakansson et envoyés à New Delhi jeudi, a déclaré Singh.

Il a déclaré qu’ils passeraient jeudi soir à l’aéroport international Indira Gandhi de New Delhi et s’envoleraient pour Stockholm vendredi.

Selon les médias, ils ont assisté à un programme organisé par la United Churches Fellowship et le Bless Assam Mission Network et ont prononcé des sermons dans le but de convertir la population locale au christianisme.

Wasbir Hussain, The Associated Press