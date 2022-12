L’Inde va déployer des missiles balistiques près de la Chine et du Pakistan – médias – RT World News

New Delhi prévoit de stationner quelque 120 missiles le long de la frontière indienne, rapporte l’agence de presse ANI

L’Inde a l’intention de déployer plus d’une centaine de missiles balistiques le long de sa frontière avec la Chine et le Pakistan, selon l’agence de presse locale ANI. Le rapport fait suite aux allégations de New Delhi concernant des affrontements entre les troupes indiennes et chinoises dans une zone contestée de l’Himalaya au début du mois.

“Une réunion de haut niveau du ministère de la Défense a autorisé l’acquisition d’environ 120 missiles pour les forces armées et leur déploiement le long des frontières”, une source de haut niveau de la défense a déclaré au point de vente.

Selon l’ANI, les armes en question sont des missiles Pralay développés localement. Les dispositifs tactiques quasi-balistiques à courte portée ont été testés avec succès par l’armée indienne il y a un an.

On dit qu’ils ont la capacité de toucher des cibles à une distance comprise entre 150 et 500 km et qu’ils sont difficiles à intercepter pour les défenses aériennes, en raison des changements de direction pendant le vol.















L’agence a décrit le développement signalé comme un “décision majeure” pour le pays, qui a désormais pour politique d’autoriser l’utilisation de missiles balistiques dans des rôles tactiques.

Les voisins et rivaux géopolitiques de l’Inde, la Chine et le Pakistan, qui sont également des puissances nucléaires, ont tous deux des missiles balistiques dans leurs arsenaux. L’Inde borde également le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh et le Myanmar.

Début décembre, le ministère de la Défense à New Delhi a déclaré qu’il y avait eu de brefs affrontements entre les gardes-frontières indiens et chinois dans l’État d’Arunachal Pradesh, dans l’Himalaya. L’incident a fait six blessés parmi les soldats indiens, a indiqué le ministère. Il a accusé Pékin, qui n’a pas confirmé que la rencontre avait bien eu lieu, d’avoir tenté de “unilatéralement” changer le statu quo dans la zone frontalière himalayenne.

La semaine dernière, New Delhi a annoncé le déploiement d’un nombre record de troupes dans la région, le qualifiant de réponse à la montée en puissance de la Chine.

L’Inde a également un différend territorial durable avec le Pakistan. L’impasse sur la région du Cachemire couve entre New Delhi et Islamabad depuis 1947, entraînant trois guerres et un certain nombre d’escarmouches plus petites.