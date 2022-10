L’Inde U-17 décroche une place historique en Coupe du monde en 88 ans après avoir remporté l’argent en Coupe d’Asie

L’équipe indienne de basket-ball a marqué l’histoire le 16 octobre (dimanche) car pour la première fois, elle s’est qualifiée pour la Coupe du monde. L’équipe indienne composée de quatre membres a réservé sa place à la Coupe du monde après avoir décroché une médaille d’argent lors de la Coupe d’Asie Fiba 3 × 3 U-17 qui s’est terminée à Kuala Lumpur, en Malaisie.

L’équipe comprenant Harsh Dagar, Jaideep Rathore, Kushal Singh et Lokendra Singh a réalisé le rêve de l’Inde et est devenue la première en 88 ans d’histoire du basket-ball en Inde à participer à la Coupe du monde, prévue l’année prochaine.

L’équipe avait lancé sa campagne dans la Coupe d’Asie 3 × 3 en Malaisie avec des victoires écrasantes. Au début du tournoi, l’Inde avait surpris la troisième tête de série, l’Ouzbékistan 21-7 et en trois heures, elle avait assommé les champions 2018 de la Nouvelle-Zélande 21-11. Les victoires consécutives ont guidé l’équipe en tête du groupe B.

Dimanche, lors des trois matchs que l’Inde a disputés en phase à élimination directe, ils ont d’abord battu la Jordanie 21-9 en quarts de finale. Et puis, dans une demi-finale palpitante, l’Inde a battu le Taipei chinois par une marge serrée d’un point (21-20) pour gagner sa qualification pour la Coupe du monde.

Bien qu’ils se soient qualifiés pour la Coupe du monde, ils ont perdu la finale de la Coupe d’Asie face aux champions en titre, le Japon 17-21. Ainsi, cela a conduit l’Inde à remporter sa toute première médaille d’argent au niveau junior en Asie.

K Govindaraj, le président de la Fédération indienne de basket-ball (BFI) était ravi de la victoire de l’équipe et a donc déclaré un prix en argent de Rs 1 lakh chacun pour chaque membre de l’équipe.

S’adressant au Times of India, Govindaraj a déclaré: «Je suis très heureux que l’équipe indienne ait réussi. C’est une très bonne réalisation et d’autres cagers devraient suivre cela et toutes les autres équipes indiennes devraient se faire un devoir à l’avenir de performer au mieux de leurs capacités. J’apprécie les joueurs et l’entraîneur car ils ont travaillé dur et ont donné un très bon message à tous les futurs joueurs indiens.

Scott Flemming, directeur technique de la NBA Academy India et ancien entraîneur national, a déclaré: «Je tiens à féliciter BFI et l’équipe 3 × 3 pour cette grande réussite. L’entraîneur Matic et les entraîneurs indiens ont fait un excellent travail en les préparant. Bien sûr, nous sommes fiers qu’ils soient également tous des joueurs de la NBA Academy. Ils ont parcouru un long chemin depuis leur arrivée dans le Grand Noida. C’est juste une autre façon de nous associer à BFI pour aider le basket-ball à se développer en Inde.

Sur une autre note, l’équipe féminine a également présenté d’excellentes performances en se qualifiant pour les quarts de finale de l’événement de quatre jours.

