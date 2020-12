L’Inde a trouvé six personnes rentrées de Grande-Bretagne ces dernières semaines infectées par une souche plus infectieuse du coronavirus qui a provoqué une vague de panique et de fermetures de frontières dans le monde.

Les six patients ont été maintenus à l’isolement, a déclaré mardi le ministère de la Santé dans un communiqué, ajoutant que leurs compagnons de voyage étaient traqués.

« Leurs contacts étroits ont également été mis en quarantaine », a déclaré le ministère.

L’Inde a suspendu tous les vols en provenance de Grande-Bretagne jusqu’à la fin du mois, mais environ 33 000 passagers étaient arrivés par avion à partir de fin novembre, avant que l’interdiction n’entre en vigueur, a indiqué le ministère.

Parmi ces arrivées, 114 personnes ont été trouvées positives pour le coronavirus et leurs échantillons étaient en cours de vérification pour la nouvelle variante, qui a été détectée dans certaines régions d’Europe et d’Asie, a déclaré le ministère.

L’Inde a signalé mardi 16 432 nouveaux cas de virus, portant son total à 10,22 millions d’infections confirmées et 148 153 décès.

Le pays a la deuxième charge de cas la plus élevée au monde, derrière les États-Unis seulement. Les autorités sanitaires prévoient de lancer une campagne de vaccination pour quelque 300 millions de personnes au début du mois prochain.