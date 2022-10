L’Inde Thrash Pakistan et le Bangladesh se qualifieront pour les 14e championnats du monde d’esports sur CS:GO

L’équipe indienne CS:GO a produit des performances vigoureuses lors des qualifications régionales d’Asie du Sud des 14e Championnats du monde d’esports après avoir battu le Pakistan et le Bangladesh lors des qualifications régionales d’Asie du Sud.

L’équipe, composée du skipper Ritesh Sarda (Defaulter), Shuvajyoti Chakraborty (Mcg1LLzZz), Anshul Adardkar (KiiLSwitCh), Hrishikesh Shenoy (Crazy_Gamer) et Harsh Jain (lynX), a enregistré des victoires identiques 2-0 contre le Pakistan et le Bangladesh en demi-finale et en finale. , respectivement.

Outre l’équipe CS:GO, l’éminent athlète de Tekken 7 Hitesh Khorwal (rcool) et le célèbre professionnel de l’eFootball Hemanth Kommu (peshemak7) représenteront également l’Inde aux Championnats du monde d’esports, qui se dérouleront à Bali du 29 novembre au 12 décembre 2022. Hitesh et Hemanth ont obtenu leur place en remportant les Championnats nationaux d’esports (NESC) 2022, organisés par la Fédération indienne d’esports (ESFI) plus tôt cette année, a informé la Fédération indienne d’esports (ESFI) dans un communiqué jeudi.

Organisé par la Fédération internationale d’esports, l’événement prestigieux verra la participation d’athlètes de haut niveau de plus de 120 pays, en compétition dans six titres Esports différents – CS:GO, Dota 2, Tekken 7, eFootball, ainsi que PUBG Mobile et Mobile Legends : Bang Bang qui fera ses débuts aux championnats. Le 14e WEC a un prize pool de 500 000 USD (Rs 4 crore).

“L’équipe était tout simplement trop bonne pour l’opposition en termes de compétences, de stratégies et de coordination. Ils ont gagné confortablement contre le Pakistan et le Bangladesh, ce qui montre la confiance qu’ils ont dans leur jeu. Nous sommes extrêmement fiers de leurs performances et avons maintenant hâte de les voir affronter les meilleures équipes du monde entier à Bali. Tout le monde à l’ESFI leur souhaite bonne chance pour le grand tournoi », a déclaré Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne des sports électroniques et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques.

Dirigée par Sarda, l’équipe indienne dominante a à peine transpiré dans ses matchs alors qu’elle a largement battu le Pakistan sur deux cartes différentes par 16-6 et 16-4, puis a affiché une performance agressive similaire pour surpasser le Bangladesh sur les deux cartes de la finale par 16. -7 et 16-5.

“C’est incroyable de représenter à nouveau l’Inde aux Championnats du monde d’esports deux années de suite. Nous voulons vraiment améliorer nos performances de l’an dernier et nous avons travaillé très dur pour y parvenir. L’équipe a très bien réussi à montrer ses qualités dans le jeu tout en s’imposant dans tous ces éliminatoires, mais la finale du WEC sera un test sévère à un niveau bien supérieur et nous voulons égaler cela. J’ai de grands espoirs dans le tournoi et nous voulons en ramener un peu de gloire à la maison », a déclaré Sarda, capitaine de l’équipe indienne CS:GO.

La même équipe CS:GO avait participé à la dernière édition des Championnats du monde d’esports, tenue à Eilat, et avait terminé huitième de la finale.

