L’Inde testera au hasard les visiteurs internationaux pour le COVID-19

Mansukh Mandaviya a annoncé la nouvelle règle au Parlement, où il a également exhorté les gouvernements des États à accroître la surveillance de toute nouvelle variante de coronavirus et à envoyer des échantillons de tous les cas positifs aux laboratoires de séquençage du génome.

NEW DELHI – L’Inde a commencé à tester au hasard les passagers internationaux arrivant dans ses aéroports pour le COVID-19, a déclaré jeudi le ministre de la Santé du pays, citant une augmentation des cas dans la Chine voisine.

Mandaviya a également demandé au public de porter des masques et de maintenir une distance sociale, même s’il n’y a pas de mandat officiel pour l’un ou l’autre.

L’Inde a assoupli ses règles de port de masque plus tôt cette année après que les cas de coronavirus ont commencé à chuter fortement. Il a signalé le plus grand nombre de cas de COVID-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, mais les infections confirmées ont fortement diminué au cours des derniers mois.

L’augmentation des cas en Chine a également incité les experts indiens de la santé à émettre des avis pour que le public porte des masques faciaux et reçoive des doses de rappel de vaccin.

Jeudi, le principal organisme indien des médecins, l’Indian Medical Association, a également appelé les gens à porter des masques dans tous les lieux publics et à obtenir des rappels de vaccins. Il a exhorté les gens à éviter les rassemblements publics tels que les mariages, les réunions politiques et sociales et les voyages internationaux.