NEW DELHI – L’Inde a testé son système d’administration du vaccin COVID-19 avec un essai à l’échelle nationale alors qu’elle se prépare à déployer un programme d’inoculation pour endiguer la pandémie de coronavirus.

L’exercice de samedi comprenait la saisie de données sur une plate-forme en ligne pour le suivi de l’administration des vaccins, ainsi que des tests de stockage frigorifique et des dispositions de transport pour le vaccin.

Cet exercice massif est intervenu un jour après qu’un groupe d’experts nommé par le gouvernement a tenu une réunion pour examiner les candidatures de candidats vaccins potentiels, y compris le leader Covishield, développé par l’Université d’Oxford et le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca.

Le gouvernement prévoit de vacciner 300 millions de personnes au cours de la première phase du programme de vaccination, qui comprendra des travailleurs de la santé et de première ligne, des policiers et des militaires et ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents âgés de plus de 50 ans.

L’Inde a confirmé plus de 10,3 millions de cas de coronavirus, deuxième au monde après les États-Unis. Plus de 149 000 personnes sont décédées en Inde, troisième derrière les États-Unis (347 000) et le Brésil (195 000).

___

L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

L’histoire continue

___

___

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

TOKYO – Des responsables à Tokyo et dans trois préfectures voisines ont demandé au gouvernement national de déclarer l’état d’urgence pour freiner la propagation croissante du coronavirus.

«Au nom de la valeur de la vie, nous avons fait ce plaidoyer ensemble», a déclaré le gouverneur de Tokyo Yuriko Koike après avoir rencontré samedi le ministre en charge des mesures contre les coronavirus, ainsi que les gouverneurs de Saitama, Chiba et Kanagawa.

Le Japon a connu une augmentation récente des cas signalés de coronavirus, en particulier dans les zones urbaines. Tokyo avait un record quotidien de 1337 cas le soir du Nouvel An.

L’organisation des Jeux olympiques en juillet est préoccupante, avec 11 000 athlètes olympiques qui devraient entrer au Japon, ainsi que des dizaines de milliers d’officiels et de médias.

«Corona ne connaît pas de calendrier», déclare Koike. «Les hôpitaux sont bondés, ce qui affecte les soins médicaux pour tous.»

Le Japon n’a jamais eu de verrouillage, essayant de jongler avec la nécessité de maintenir l’économie en marche avec les risques pour la santé. Le Premier ministre Yoshihide Suga a été critiqué pour ce que certains considèrent comme sa mauvaise gestion de la pandémie. Le Japon compte plus de 3500 décès confirmés liés au coronavirus.

___

BERLIN – Le PDG de l’opérateur de voyages basé en Allemagne TUI prévoit un «été largement normal» en 2021 alors que de plus en plus de personnes sont vaccinées contre le coronavirus.

Le chef de TUI, Fritz Joussen, aurait déclaré à l’édition de samedi du quotidien Rheinische Post que l’étude de marché de la société montre que «les gens ont un énorme désir de pouvoir à nouveau faire de beaux voyages après la difficile période corona».

Il a déclaré que «nous nous attendons à un été largement normal». Cependant, il a ajouté que la compagnie n’offrirait qu’environ 80% des vols qu’elle a effectués au cours des années prépandémiques «pour obtenir une occupation optimale».

La résurgence des infections à coronavirus à l’automne et à l’hiver a entraîné des restrictions nationales et régionales sur les voyages et les séjours à l’hôtel, ainsi que des exigences de quarantaine, fermant largement le tourisme en Europe après une sorte de renaissance l’été dernier.

Les vaccinations ont commencé en Europe le mois dernier mais prendront un certain temps pour avoir un impact significatif sur la situation.

___

SÉOUL, Corée du Sud – La Corée du Sud prolonge de deux semaines les règles de distanciation strictes alors que les autorités cherchent à supprimer une résurgence virale, tout en confirmant son premier cas d’une variante de coronavirus apparemment plus contagieuse détectée en Afrique du Sud.

Le ministre de la Santé, Kwon Deok-cheol, a déclaré samedi que le deuxième niveau le plus élevé de règles de distanciation restera en place pour la région de Séoul jusqu’au 17 janvier. Il a déclaré que le troisième plus haut niveau de restrictions restera dans d’autres domaines jusque-là.

Les restrictions comprennent l’interdiction des rassemblements sociaux de plus de cinq personnes et des services religieux en personne. Le gouvernement exigera des étrangers entrant en Corée du Sud qu’ils soumettent des résultats de test viral négatifs à partir du 8 janvier.

___

LONDRES – Le gouvernement britannique fait face à des appels croissants pour que toutes les écoles d’Angleterre restent fermées pendant au moins deux semaines en raison de la flambée des cas de coronavirus à la suite d’un autre revirement soudain de politique.

L’appel du National Education Union, qui représente plus de 450000 membres travaillant dans les écoles, est intervenu après que le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, ait changé de cap et a déclaré que toutes les écoles pour jeunes élèves de Londres devraient rester fermées la semaine prochaine alors que la capitale se bat contre des niveaux élevés d’infections.

Mary Bousted, co-responsable du syndicat, a déclaré que la décision était «entièrement nécessaire» mais a critiqué le gouvernement pour avoir initialement prévu de permettre à certaines écoles de rouvrir dans les zones où les nouvelles infections étaient élevées.

Le Royaume-Uni est au milieu d’une forte augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus que beaucoup ont imputés à une nouvelle variante de virus qui serait jusqu’à 70% plus infectieuse.

___

LOS ANGELES – La Californie a commencé la nouvelle année en signalant un record de 585 décès de coronavirus en une seule journée.

Le département d’État de la Santé publique a déclaré vendredi que plus de 47 000 nouveaux cas confirmés avaient été signalés, portant le total à plus de 2,29 millions.

Les hôpitaux de l’État ont terminé l’année «au bord de la catastrophe», a déclaré un responsable de la santé alors que la pandémie poussait les décès et les maladies à des niveaux effrayants et que certains centres médicaux se démenaient pour fournir de l’oxygène aux personnes gravement malades.

Le bureau du gouverneur Gavin Newsom a annoncé vendredi que la Californie commencerait à collaborer avec le US Army Corps of Engineers pour évaluer et moderniser les systèmes de distribution d’oxygène obsolètes dans six hôpitaux de la région de Los Angeles.

La collaboration intervient alors que les hôpitaux plus anciens ont du mal à maintenir la pression d’oxygène dans des infrastructures vieillissantes et que certains se démènent pour localiser des réservoirs d’oxygène supplémentaires que les patients libérés peuvent ramener à la maison.

La Californie est devenue cette semaine le troisième État à dépasser les 25000 décès dus au COVID-19 depuis le début de la pandémie.

___

AUSTIN, Texas – Le Texas a atteint un nouveau record pour les patients hospitalisés avec le COVID-19 pour le cinquième jour consécutif vendredi, dans une flambée continue de la maladie causée par le coronavirus à la suite de rassemblements de vacances et de voyages.

Le Texas a signalé 12 481 patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux publics le jour du Nouvel An, soit une augmentation de plus de 1750 par rapport à il y a une semaine.

Les responsables de la santé de l’État ont signalé vendredi 12 369 nouveaux cas confirmés de virus et 3 658 autres cas probables.

Selon le Texas Department of State Health Services, les unités de soins intensifs dans plusieurs régions du Texas étaient pleines ou presque pleines.

Le nombre sombre a continué de grimper alors que certains Texans se rassemblaient pour célébrer la nouvelle année, malgré les avertissements des responsables de la santé selon lesquels la congrégation est susceptible de propager davantage le virus.

—-

CARSON CITY, Nevada – Le Nevada a signalé vendredi 2315 cas supplémentaires de COVID-19 connus ainsi que 21 autres décès dus au coronavirus.

Les totaux de l’État depuis le début de la pandémie sont passés à 227 046 cas et 3 146 décès.

Les moyennes mobiles sur sept jours des nouveaux cas quotidiens et des décès quotidiens au Nevada ont chuté au cours des deux dernières semaines. C’est selon les données de l’Université Johns Hopkins et du COVID Tracking Project.

On pense que le nombre d’infections est beaucoup plus élevé que ce qui a été signalé car de nombreuses personnes n’ont pas été testées et des études suggèrent que les personnes peuvent être infectées par le virus sans se sentir mal.

—-

LONDRES – Les autorités médicales britanniques préviennent que les hôpitaux du pays sont confrontés à quelques semaines périlleuses au milieu de la flambée de nouvelles infections à coronavirus attribuées à une nouvelle variante du virus.

Les inquiétudes grandissent quant à la capacité du Service national de santé déjà sollicité à gérer l’augmentation prévue du nombre de personnes demandant un traitement pour COVID-19.

Les hôpitaux de campagne qui ont été construits dans les premiers jours de la pandémie mais qui ont par la suite été mis en veilleuse sont en cours de réactivation.

Le directeur du Royal College of Nursing en Angleterre dit que le Royaume-Uni est «dans l’œil de la tempête».

Plus de 55 280 nouvelles infections et 613 autres décès ont été enregistrés vendredi, mettant le Royaume-Uni sur la bonne voie pour dépasser à nouveau l’Italie en tant que pays le plus touché d’Europe par la pandémie.

Le pic de nouveaux cas serait dû à une nouvelle variante plus contagieuse du virus identifiée pour la première fois autour de Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

___