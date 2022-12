L’Inde teste avec succès un missile balistique intercontinental à capacité nucléaire

L’Inde a testé jeudi avec succès un missile balistique intercontinental à capacité nucléaire “Agni-5” à longue portée, a déclaré un ministre du gouvernement, qui devrait renforcer sa dissuasion contre la Chine, son rival de longue date.

Le ministre des Affaires parlementaires, Pralhad Joshi, a déclaré que le missile avait été tiré jeudi depuis l’île d’Abdul Kalam, dans l’est de l’État d’Odisha.

“Le missile ajoutera une grande valeur à la défense et renforcera davantage la sécurité nationale”, a tweeté Joshi, citant sa portée de 3 300 miles ou plus.

Avant le test, les autorités indiennes ont émis une notification et déclaré la baie du Bengale zone d’exclusion aérienne, ont indiqué les médias indiens, ajoutant que son aire de répartition couvre presque toute la Chine continentale.

De nouvelles tensions sont apparues entre l’Inde et la Chine à la suite d’affrontements entre leurs soldats le 9 décembre le long de leur frontière contestée dans l’État d’Arunachal Pradesh.

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, a déclaré qu’aucun soldat indien n’avait été gravement blessé et que les troupes des deux camps se sont retirées de la région peu de temps après. Un communiqué de l’armée indienne lundi a indiqué que les troupes des deux camps avaient subi des blessures mineures.

Rahul Bedi, un analyste de la défense, a déclaré qu’il s’agissait du deuxième test utilisateur par le Commandement des forces stratégiques de l’Inde depuis son intronisation en 2018. Le premier test a été effectué en 2021.

Bedi a déclaré que les autorités indiennes n’avaient pas pris connaissance de la présence signalée d’un navire espion chinois dans la région et avaient poursuivi le test.

L’Inde a développé une famille de missiles balistiques de portée moyenne à intercontinentale appelés “Agni”, qui signifie “feu”. Les missiles Agni sont des missiles balistiques sol-sol à longue portée et à capacité nucléaire.

Pendant des décennies, l’Inde et la Chine ont farouchement contesté la ligne de contrôle réel, une démarcation lâche qui sépare les territoires détenus par les Chinois et les Indiens du Ladakh à l’ouest jusqu’à l’État indien de l’Arunachal Pradesh, que la Chine revendique dans son intégralité. L’Inde et la Chine ont mené une guerre au-dessus de la frontière en 1962.