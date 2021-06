L’Inde termine troisième du groupe E après le tirage au sort de l’Afghanistan et se qualifie pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023

L’Afghanistan et l’Inde ont fait match nul 1-1 lors de leur dernier match du Groupe E de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et des qualifications conjointes de la Coupe d’Asie de l’AFC Chine 2023, au stade Jassim Bin Hamad de Doha, au Qatar, mardi 15 juin. 2021). Avec ce résultat, l’Inde termine à la troisième place du classement avec sept points en huit matches.

L’Inde a pris l’avantage grâce à un but contre son camp à la 75e minute grâce au gardien afghan Ovays Azizi, mais les Afghans ont retiré leur égalisation quelques minutes plus tard, grâce à leur sensation adolescente Hossein Zamani. Une troisième place dans le groupe E signifie que l’Inde passe directement au troisième tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC Chine 2023.

L’entraîneur-chef indien Igor Stimac a apporté deux changements à l’équipe qui a commencé pour les Blue Tigers contre le Bangladesh lors du match précédent, Bipin Singh et Udanta Singh cédant la place à Rahul Bheke et Ashique Kuruniyan.

Les Blue Tigers sont bien sortis des blocs dès le coup d’envoi alors que Manvir Singh a grimpé sur le flanc droit, s’est frayé un chemin dans la surface afghane et a appuyé sur la gâchette. Cependant, son tir a été paré en corner par le gardien afghan Ovays Azizi. Le corner résultant de Brandon a été dégagé, mais il est tombé gentiment sur Glan Martins à l’orée de la surface, dont le tir a finalement été bloqué.

L’Afghanistan a également tenté de créer ses chances dans les échanges d’ouverture alors que David Ahmed Najem a trouvé de l’espace sur la droite et a fouetté quelques centres, mais le gardien indien Gurpreet Singh Sandhu était conscient du danger et est sorti pour récupérer.

L’Inde a commencé à se développer assez tôt dans le jeu et Manvir a de nouveau couru vers la droite et l’a joué jusqu’à un chevauchement de Suresh Singh Wangjam, qui a obtenu un corner pour l’équipe. Sandesh Jhingan a réussi à obtenir une tête ferme dans le coin de Brandon, mais l’effort a été repoussé par le défenseur afghan Haroon Amiri.

Glan Martins a travaillé dur au milieu du parc alors qu’il a réussi à faire une interception cruciale dans le troisième attaquant, avant de le passer à Sunil Chhetri, dont le tir a de nouveau été sauvé par Azizi.

Brandon Fernandes était comme d’habitude tout au long des 45 premières minutes, enfilant ses passes aux options offensives encore et encore. Un coup franc au milieu du parc vers la 20e minute s’est transformé en opportunité lorsque Brandon l’a envoyé vers Chhetri à l’intérieur de la surface, mais Masih Saighani a été attentif au danger et a dégagé le ballon.

Cinq minutes plus tard, Ashique a réussi à battre Amiri sur le flanc gauche et s’est précipité dans la surface, avant de tenter une réduction au sol visant Chhetri. Saighani était une fois de plus à la hauteur et a intercepté le ballon avant qu’aucun dommage ne puisse être infligé.

Peu après la demi-heure de jeu, l’Afghanistan a fait une incursion dans la moitié de terrain de l’Inde, alors qu’Omid Popalzay a été joué par le côté droit. Mais l’arrière central des Blue Tigers Chinglensana Singh est tombé sur le milieu de terrain et a reçu un carton jaune pour ses efforts pour arrêter l’attaque.

L’Afghanistan a commencé à prendre de l’élan et a obtenu un autre coup franc dans le tiers indien du terrain, quelques minutes plus tard. Popalazay a fait flotter le ballon vers Amiri, mais Jhingan était sur place pour se mettre en travers et éviter le danger.

Avec un peu moins de cinq minutes de temps réglementaire de la première mi-temps restant au compteur, l’attaquant afghan Amir Sharifi a créé de l’espace en dehors de la surface de réparation indienne et a appuyé sur la gâchette. Cependant, son effort du pied gauche était droit sur Gurpreet, qui a étouffé le ballon confortablement.

Sur le coup de la 45e minute, Suresh a réalisé une interception cruciale au milieu du parc, pour surprendre la défense afghane. Le jeune milieu de terrain a porté le ballon aux abords de la surface afghane, avant de le faire passer à Manvir. Cependant, le gardien afghan Azizi est sorti courageusement pour déjouer l’occasion, car l’arbitre a rapidement sifflé pour mettre fin à la première mi-temps.

Après le changement, l’Afghanistan a cherché à enchaîner quelques passes dans la moitié indienne mais a fini par laisser une chance à ses adversaires. Ashique a intercepté une passe au milieu du parc et a couru au milieu, cherchant à courir vers les défenseurs afghans. Il avait des options sous la forme de Chhetri à gauche et Manvir à droite mais a été taclé par Amiri.

Alors que l’Inde commençait à s’installer en seconde période, les Blue Tigers ont commencé à jouer le ballon par l’arrière. Un peu moins de 10 minutes après le début de la seconde mi-temps, une occasion particulière s’est créée grâce à une série de passes qui ont commencé depuis le gardien.

Gurpreet a trouvé Suresh dans la moitié défensive, car ce dernier l’a joué à Bheke avec sa première touche. Sous la pression, l’arrière a frappé le ballon le long de la ligne pour remettre Manvir sur le flanc droit mais le centre a été stoppé.

Quelques minutes plus tard, Gurpreet a effectué un arrêt crucial pour maintenir le score à 0-0. Saighani a passé un long ballon à Popalzay, qui l’a abaissé et l’a repris de volée de l’extérieur de la surface, mais Gurpreet était à la hauteur de la tâche, car il a récupéré le ballon dans les airs.

Amiri a de nouveau fait obstacle à l’Inde à l’heure de jeu, lorsqu’il a dirigé un coup franc de Brandon, qui visait Manvir, qui avait secoué son marqueur à l’intérieur de la surface et semblait prêt pour une tête libre.

Un peu de travail acharné dans la troisième opposition d’Ashique a permis à l’ailier de trouver de l’immobilier juste à l’extérieur de la surface de réparation afghane, mais Amiri est rapidement tombé sur lui et l’a emmené, prenant un carton jaune pour éviter le danger immédiat. Sunil Chhetri se tenait au-dessus du coup franc, alors qu’il l’enroulait à quelques centimètres de la barre.

Ce fut la dernière action de la journée pour le capitaine des Blue Tigers, Igor Stimac faisant venir Liston Colaco à la place du joueur de 36 ans. Pendant ce temps, Lalengmawia Ralte (Apuia) remplaçait également Brandon Fernandes.

La persévérance de l’Inde a finalement payé à la 75e minute, lorsque Ashique et Manvir ont travaillé un peu d’espace sur le flanc gauche, le premier ayant eu le temps et l’espace pour envoyer un centre mesuré vers Liston à l’intérieur de la surface. Le gardien afghan Azizi a tâté le ballon en le récupérant et l’a transformé en son propre filet.

L’Inde pensait avoir marqué son deuxième but quelques minutes plus tard, quand Ashique s’est à nouveau frayé un chemin dans la surface et a envoyé un centre, pour Liston, qui l’a rendu. Cependant, l’arbitre avait déjà sifflé, comme il l’avait jugé Ashique avoir porté le ballon au-dessus de la ligne de but. C’était la dernière action d’Ashique de la nuit, puisqu’il a été remplacé par Bipin Singh.

L’Afghanistan est rapidement passé à l’attaque, à la recherche de l’égalisation, et l’a trouvé grâce à sa sensation adolescente Hossein Zamani, qui est entrée en seconde période. Recevant une réduction de Noor Husin, Zamani a enroulé un pied droit dans le but indien, au deuxième poteau.

Manvir a eu une chance en fin de seconde période, lorsqu’il a touché de la tête un ballon de la gauche de Subhasish, mais sa tête est passée au-dessus de la barre transversale. Les deux équipes ont eu quelques derniers échanges dans le temps additionnel, mais le chronomètre s’est rapidement écoulé, le match s’étant terminé sur un match nul 1-1.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici