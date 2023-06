L’Inde termine sa campagne de Singapour avec sept médailles

L’Inde a terminé l’étape 3 du tir à l’arc de la Coupe d’Asie 2023 à Singapour avec sept médailles – six d’argent et une de bronze – samedi.

L’Indienne Parth Salunkhe a remporté une médaille d’argent dans l’épreuve individuelle masculine classique tandis que Ruma Biswas a également terminé deuxième dans la catégorie individuelle féminine classique lors de la dernière journée de l’épreuve continentale de tir à l’arc.

A LIRE AUSSI| La recherche de Pep Guardiola pour la gloire européenne loin de chez soi alors que Manchester City est au bord de l’histoire

Dans le match pour la médaille d’or en arc classique hommes, Parth Salunkhe s’est incliné 2-6 contre Qi Xiangshuo, de Chine, en finale.

En route vers la finale, Parth, 19 ans, a éliminé Won Sung Tin, Amirkhan Sadikov d’Ouzbékistan et Mohammad Hakim Ahmed Rubel du Bangladesh et Wang Dapeng de Chine.

Pendant ce temps, dans la finale féminine classique classique, Ruma Biswas s’est inclinée face à la Chinoise An Qixuan 2-6 pour se contenter de la médaille d’argent. Sur le chemin de la finale, Ruma Biswas a battu Hussa Yaqoub Ahmed Alawadhi des Émirats arabes unis, les Britanniques Kim Lavender et Han Sol de la République de Corée, Nguyen Thi Thanh Nhi du Vietnam et Qiu Muyan de Chine.

D’autre part, le trio masculin indien de Parth Salunkhe, Rohit Kumar et Juyel Sarkar s’est contenté de la médaille d’argent dans les épreuves par équipe classique après une défaite 5-1 face à l’équipe chinoise de Qi Xiangshuo, Li Zhongyuan et Wang Dapeng en or. match pour la médaille.

Dans le match pour la médaille d’or par équipe féminine en arc classique, le trio indien composé de Ridhi, Aditi Jaiswal et Ruma Biswas s’est incliné 3-5 face aux Coréens Suhye Jo, Jo Hanyi et Han Sol pour remporter la médaille d’argent, selon un rapport d’olympics.com.

Dans les matchs pour les médailles d’arc à poulies, Pragati a battu sa compatriote Deepshikha 147-146 pour remporter la médaille de bronze individuelle des poulies féminines. Pragati, 19 ans, qui a terminé septième de la qualification, a perdu 145-143 contre Song Yun Soo de la République de Corée en demi-finale pour se qualifier pour la médaille de bronze.

Dans le match pour la médaille d’or par équipe hommes poulies, le trio indien composé d’Uday Kamboj, Kushal Dalal et Priyansh, troisième des qualifications, a décroché la médaille d’argent après avoir perdu 238-235 face à l’équipe coréenne de Choi Yonghee, Yang Jaewon et Kim Jongho. Dans la finale.

La finale des poulies femmes, quant à elle, a vu le trio indien de Pragati, Deepshikha et Sakshi Chaudhary remporter une médaille d’argent après avoir été battu par l’équipe coréenne de Oh Yoohyun, So Chaewon et Song Yun Soo dans le match pour la médaille d’or. L’équipe féminine indienne poulies a également établi un nouveau record du monde en inscrivant 2076 points dans la catégorie.

Dans le match pour la médaille de bronze en arc à poulies individuel masculin, Priyansh a perdu contre Yang Jaewon, de Corée, dans un barrage après que les scores aient été à égalité 146-146. Pendant ce temps, dans le match pour la médaille de bronze par équipes mixtes classique, le duo indien composé de Ridhi et Juyel Sarkar s’est incliné 1-5 face aux Ouzbeks Ziyodakhon Abdusattorova et Amirkhan Sadikov pour revenir les mains vides.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)