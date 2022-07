L’Inde termine encore une fois en tête

La bonne course de l’Inde dans les Coupes du monde de l’ISSF s’est poursuivie avec la fin d’une autre étape, cette fois à l’étape de la Coupe du monde de carabine/pistolet/fusil de chasse à Changwon, en Corée, avec un total de 15 médailles, dont cinq d’or, six d’argent et quatre médailles de bronze.

Lors de la dernière journée de mercredi, le trio indien composé d’Anish Bhanwala, Vijayveer Sidhu et Sameer a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve par équipe masculine du pistolet à tir rapide (RFP) de 25 m, descendant contre la République tchèque 15-17 dans une finale angoissante au Champ de tir international de Changwon.

Le trio avait atteint la finale après avoir traversé deux tours de qualification, terminant deuxième avec 872 points dans le premier et dépassant le deuxième avec 578 pour un tir à l’or.

Dans la finale, ils ont commencé en trombe avec une avance de 10-2 avant que le trio tchèque expérimenté de Martin Podhrasky, Tomas Tehan et Matej Rampula ne prépare un retour sensationnel alors que les jeunes Indiens perdaient leur sang-froid. L’égalité était à égalité à 15-15 avant que le Tchèque ne termine facilement la 16e série finale.

Dans l’autre épreuve de la journée, la seule paire indienne de Mairaj Ahmad Khan et Mufaddal Deesawala a terminé neuvième sur 17 équipes avec un score de 138/150 pour terminer en dehors des médailles.

L’Inde a remporté les cinq étapes de la Coupe du monde ISSF en 2019, une lors de la saison 2021 écourtée et encore cette année lors de la première étape au Caire, en Égypte.

Le Caire sera également le lieu de la prochaine affectation de l’équipe Carabine/Pistolet avec le très attendu Championnat du monde ISSF prévu en octobre de cette année. L’équipe Shotgun a le sien en septembre à Osijek, en Croatie.

