L’Inde termine en tête du décompte des médailles mais les tireurs de pièges manquent le dernier jour

Les tireurs de piège indiens n’ont pas pu se qualifier pour la ronde des médailles après avoir terminé en dehors des six premiers lors des qualifications lors de la dernière journée de la Coupe du monde junior ISSF ici, même si le pays était en tête du classement avec 15 podiums.

Au total, l’Inde a remporté six médailles d’or, six d’argent et trois de bronze.

Dans une réalisation louable, l’Inde a maintenant terminé en tête de toutes les Coupes du monde juniors et championnats du monde ISSF organisés depuis 2019.

Les médaillés d’or de cette édition pour l’Inde comprenaient Sainyam dans le pistolet à air comprimé féminin de 10 m, Dhanush Srikanth dans la carabine à air comprimé de 10 m masculin, Amanpreet Singh dans le pistolet masculin de 25 m, Abhinav Shaw et Gautami Bhanot dans l’équipe mixte de carabine à air comprimé de 10 m, Gautami, Swati Chowdhury et Sonam Maskar dans l’équipe féminine de carabine à air comprimé à 10 m et Megana Sadula, Payal Khatri et Simranpreet Kaur Brar dans les épreuves féminines par équipe de pistolet à 25 m.

Dans le piège masculin, Bakhtyaruddin Malek était le meilleur Indien de l’émission avec un score de 111 sur 125 en cinq rounds pour terminer 23e, tandis que Tavrez Singh Sandhu était 48e avec un score de 105.

Kabir Sharma était 53e avec 104 et Arya Vansh Tyagi était 57e avec un effort de 102. Shardul Vihan a terminé 68e avec 97 contre son nom.

Dans le piège féminin, Bhavya Tripathi a tiré 110 pour terminer neuvième, tandis qu’Ashima Ahlawat était 15e avec un score de 106. Sabeera Haris et Nilaa Rajaa Baalu ​​ont tiré des scores identiques de 100 pour terminer 22e et 23e et le cinquième Indien dans le piège féminin, Darshna Rathore , a tiré 96 pour une 27e place.

