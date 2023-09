L’Inde suspend ses services de visa au Canada alors que la lutte diplomatique s’intensifie

Le centre indien de traitement des visas au Canada a suspendu ses services jeudi alors que le fossé s’est creusé entre les deux pays après que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que l’Inde pourrait avoir été impliquée dans l’assassinat d’un dirigeant sikh canadien.

« Avis important de la mission indienne : pour des raisons opérationnelles, à compter du 21 septembre, les services de visa indiens ont été suspendus [until] nouvel avis », a déclaré le centre de demande de visa indien BLS au Canada dans un communiqué.

Il n’a donné aucun autre détail. BLS est l’agence qui traite les demandes de visa pour l’Inde, y compris les visas d’entrée, de tourisme, d’étudiant et de travail. Le centre possède des emplacements physiques dans des villes comme Toronto, Ottawa, Winnipeg et Vancouver.

En 2021, 80 000 touristes canadiens ont visité l’Inde, ce qui en fait le quatrième groupe en importance, selon le Bureau indien de l’immigration. Le Canada est une destination attrayante pour les Indiens, en particulier les étudiants. En 2022, près de 300 000 Indiens poursuivaient des études supérieures au Canada.

Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a cité des menaces de sécurité non précisées « auxquelles sont confrontés notre haut-commissariat et nos consulats au Canada ».

« Cela a perturbé leur fonctionnement normal », a déclaré Bagchi. « En conséquence, notre haut-commissariat et nos consulats sont temporairement incapables de traiter les demandes de visa. »

Parallèlement, le Haut-commissariat du Canada a déclaré qu’il ajustait temporairement la présence de son personnel dans ses commissions et ses consulats en Inde, car « certains diplomates ont reçu des menaces sur diverses plateformes de médias sociaux ».

« Affaires mondiales Canada continuera de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité de tout notre personnel, y compris le personnel engagé localement, et pour protéger nos opérations en Inde », a déclaré la commission dans un communiqué.

« Dans le cadre du respect des obligations au titre des conventions de Vienne, nous attendons de l’Inde qu’elle assure la sécurité de nos diplomates et agents consulaires accrédités en Inde, tout comme nous le faisons pour la leur ici », ajoute le communiqué.

Trudeau a déclaré lundi au Parlement qu’il y avait des «allégations crédibles» selon lesquelles l’Inde serait impliquée dans l’assassinat du militant indépendantiste sikh Hardeep Singh Nijjar, recherché par l’Inde depuis des années et abattu devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin. .

L’Inde a continué jeudi de qualifier d’absurdes les allégations faisant l’objet d’une enquête au Canada et de tentative de détourner l’attention de la présence de Nijjar et d’autres suspects recherchés au Canada.

« Si nous parlons d’atteinte à la réputation, s’il y a un pays qui doit se pencher sur cette question, je pense que c’est le Canada et sa réputation croissante de refuge pour les terroristes, les extrémistes et le crime organisé », a déclaré Bagchi. « Je pense que c’est le pays qui doit se soucier de sa réputation internationale. »

Bagchi a déclaré qu’il y avait entre 20 et 25 individus qu’il considère comme des criminels pour lesquels il a demandé l’extradition, mais pour lesquels le Canada n’a pas donné suite. Le délai pour ces demandes n’était pas immédiatement clair.

Concernant le meurtre de Nijjar, Bagchi a déclaré que le Canada n’avait fourni aucune information pour étayer son affirmation.

« Nous sommes prêts à examiner toute information spécifique. Nous l’avons transmise à la partie canadienne », a déclaré Bagchi. « Nous leur avons clairement fait savoir que nous étions disposés à examiner toute information spécifique qui nous serait fournie. »

Le lien du Canada avec le mouvement Khalistan Le National décrit le lien du Canada avec le mouvement appelant à un État sikh indépendant connu sous le nom de Khalistan et comment il a contribué aux tensions entre le Canada et l'Inde avant même la mort de Hardeep Singh Nijjar. De plus, Salimah Shivji de CBC explique comment le mouvement Khalistan résonne en Inde.

Nijjar travaillait à l’organisation d’un référendum non officiel parmi la diaspora sikh sur l’indépendance de l’Inde au moment de son assassinat. Il avait nié l’accusation de l’Inde selon laquelle il était un terroriste.

Cette accusation a déclenché des mouvements réciproques de censure et de condamnation. Les deux pays ont expulsé des diplomates cette semaine, et l’Inde a publié mercredi un avis de voyage mis à jour exhortant ses citoyens voyageant au Canada, et en particulier ceux qui étudient dans ce pays nord-américain, à être prudents en raison de « la croissance des activités anti-indiennes et des crimes de haine politiquement tolérés. « .

Les Indiens devraient également éviter de se rendre dans des lieux au Canada où « des menaces ont particulièrement visé les diplomates indiens et les sections de la communauté indienne qui s’opposent au programme anti-indien », a déclaré le ministère.

Répression en Inde

Les revendications pour une patrie sikh indépendante, connue sous le nom de Khalistan, ont commencé par une insurrection dans l’État indien du Pendjab dans les années 1970, qui a été écrasée par la répression du gouvernement indien qui a tué des milliers de personnes. Le mouvement a depuis perdu une grande partie de son pouvoir politique, mais il a toujours des partisans au Pendjab, où les sikhs forment une majorité, ainsi que parmi l’importante diaspora sikh d’outre-mer.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi que le Canada « poursuivait activement les allégations crédibles » liant des agents du gouvernement indien au meurtre d’un chef séparatiste sikh en Colombie-Britannique en juin. Ci-dessus, Trudeau et le premier ministre Narendra Modi à Delhi le mois dernier. (Evan Vucci/Reuters)

L’Agence nationale d’enquête indienne a déclaré mercredi qu’elle avait intensifié sa répression contre les insurgés sikhs opérant en Inde. Il a annoncé des récompenses allant jusqu’à 1 million de roupies (16 230 dollars canadiens) pour toute information conduisant à l’arrestation de cinq insurgés, dont l’un serait basé au Pakistan voisin.

L’agence les accuse d’avoir extorqué de l’argent à des entreprises pour le compte d’une organisation sikh interdite, Babbar Khalsa International, et d’avoir commis des assassinats ciblés en Inde.

« Ils ont également établi un réseau d’agents dans divers pays pour poursuivre leurs activités terroristes en Inde », a-t-il indiqué dans un communiqué, sans nommer aucun pays.

L’Inde accuse le Pakistan de soutenir les insurrections au Cachemire et au Pendjab, une accusation démentie par Islamabad.