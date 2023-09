L’Inde suspend ses services de visa au Canada alors que la crise diplomatique s’intensifie

L’Inde a suspendu jeudi les demandes de visa au Canada, aggravant la crise diplomatique qui sévit entre les deux pays.

La récente querelle a été déclenchée par l’annonce du gouvernement canadien de «allégations crédibles» Le gouvernement indien a orchestré l’assassinat extrajudiciaire d’un séparatiste sikh au Canada.

Cette décision limitera les voyages en Inde pour les candidats basés au Canada et fait suite à un avis aux voyageurs exhortant les ressortissants indiens à « faire preuve de la plus grande prudence » lorsqu’ils voyagent au Canada et à une expulsion réciproque des hauts diplomates. New Delhi avait qualifié les affirmations du Premier ministre canadien Justin Trudeau de « sans fondement » et « absurdes » et accusé Ottawa de sympathiser avec les causes anti-indiennes.

« Avis important de la mission indienne. Pour des raisons opérationnelles, à compter du 21 septembre 2023, les services de visa indiens ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre », annonce un téléscripteur sur le site Internet du BLS International, un fournisseur de services tiers agissant au nom du gouvernement indien au Canada, a déclaré jeudi.

Le ministère indien des Affaires étrangères et le haut-commissariat du Canada en Inde n’étaient pas immédiatement disponibles pour répondre aux demandes de commentaires de CNBC.