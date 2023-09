L’Inde suspend les services de visa au Canada et le fossé se creuse suite au meurtre d’un citoyen canadien

NEW DELHI (AP) — Le centre de traitement des visas indien au Canada a suspendu ses services jeudi alors que le fossé se creusait entre les pays après que le dirigeant canadien a déclaré que l’Inde pourrait avoir été impliquée dans le meurtre d’un citoyen canadien.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi au Parlement qu’il existait des « allégations crédibles » selon lesquelles l’Inde serait impliquée dans l’assassinat du militant indépendantiste sikh Hardeep Singh Nijjar, recherché par l’Inde depuis des années et abattu en juin devant le temple qu’il dirigeait.

Le Canada a également expulsé un diplomate indien, et l’Inde a emboîté le pas en expulsant un diplomate canadien mardi. Il a qualifié d’absurdes les allégations faisant l’objet d’une enquête au Canada et de tentative de détourner l’attention de la présence de Nijjar et d’autres suspects recherchés au Canada.

« Avis important de la mission indienne : pour des raisons opérationnelles, à compter du 21 septembre, les services de visa indiens ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre », a déclaré le centre de demande de visa indien BLS au Canada. Il n’a donné aucun autre détail. BLS est l’agence qui traite les demandes de visa pour l’Inde.

Le ministère indien des Affaires étrangères n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Mercredi, le ministère a publié un avis de voyage mis à jour exhortant ses citoyens voyageant au Canada, et en particulier ceux qui étudient dans ce pays nord-américain, à être prudents en raison des « activités anti-indiennes croissantes et des crimes haineux politiquement tolérés ».

Les Indiens devraient également éviter de se rendre dans des lieux au Canada où « les menaces ont particulièrement visé les diplomates indiens et les sections de la communauté indienne qui s’opposent au programme anti-indien », a déclaré le ministère.

Nijjar travaillait à l’organisation d’un référendum non officiel parmi la diaspora sikh sur l’indépendance de l’Inde au moment de son assassinat. Il avait nié l’accusation de l’Inde selon laquelle il était un terroriste.

Les revendications pour une patrie sikh indépendante, connue sous le nom de Khalistan, ont commencé par une insurrection dans l’État indien du Pendjab dans les années 1970, qui a été écrasée par la répression du gouvernement indien qui a tué des milliers de personnes. Le mouvement a depuis perdu une grande partie de son pouvoir politique, mais il a toujours des partisans au Pendjab, où les sikhs forment une majorité, ainsi que parmi l’importante diaspora sikh d’outre-mer.

L’Agence nationale d’enquête indienne a déclaré mercredi qu’elle avait intensifié sa répression contre les insurgés sikhs opérant en Inde.

Il a annoncé des récompenses allant jusqu’à 1 million de roupies (12 000 dollars) pour toute information conduisant à l’arrestation de cinq insurgés, dont l’un serait basé au Pakistan voisin.

L’agence les accuse d’avoir extorqué de l’argent à des entreprises pour le compte d’une organisation sikh interdite, Babbar Khalsa International, et d’avoir commis des assassinats ciblés en Inde. « Ils ont également établi un réseau d’agents dans divers pays pour poursuivre leurs activités terroristes en Inde », a-t-il indiqué dans un communiqué, sans nommer aucun pays.

L’Inde accuse le Pakistan de soutenir les insurrections au Cachemire et au Pendjab, une accusation démentie par Islamabad.

Ashok Sharma et Krutika Pathi, Associated Press