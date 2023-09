L’Inde suspend les services de visa au Canada alors que le fossé se creuse entre les deux pays

NEW DELHI (AP) — Le centre de traitement des visas indien au Canada a suspendu ses services jeudi alors que le fossé se creusait entre les pays après que le dirigeant canadien a déclaré que l’Inde pourrait avoir été impliquée dans le meurtre d’un citoyen canadien.

Les relations entre Ottawa et New Delhi, deux partenaires stratégiques clés en matière de sécurité et de commerce, ont plongé à leur plus bas niveau depuis des années après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré cette semaine qu’il y avait des « allégations crédibles » sur l’implication indienne dans l’assassinat d’un chef séparatiste sikh. sur son sol.

Hardeep Singh Nijjarun citoyen canadien de 45 ans recherché par l’Inde depuis des années, a été abattu en juin devant le temple qu’il dirigeait à Surrey, près de Vancouver.

L’allégation explosive de Trudeau lundi a déclenché une du tac au tac diplomatique car les deux pays ont expulsé chacun un diplomate de leurs consulats. L’Inde a nié cette affirmation et l’a qualifiée d’absurde.

« Avis important de la mission indienne : pour des raisons opérationnelles, à compter du 21 septembre, les services de visa indiens ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre », a déclaré le centre de demande de visa indien BLS au Canada. Il n’a donné aucun autre détail. BLS est l’agence qui traite les demandes de visa pour l’Inde.

La suspension signifie que les Canadiens qui n’ont pas encore de visa ne pourront pas se rendre en Inde jusqu’à la reprise des services. En 2021, les touristes étrangers en provenance du Canada constituaient le quatrième groupe en importance à arriver en Inde, avec plus de 80 000, selon les données du Bureau indien de l’immigration.

Le ministère indien des Affaires étrangères n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Le haut-commissariat du Canada à New Delhi a déclaré jeudi dans un communiqué que tous ses consulats en Inde étaient ouverts et continuaient de servir leurs clients. Il a déclaré que certains de ses diplomates avaient reçu des menaces sur les réseaux sociaux, ce qui l’avait incité à évaluer son « effectif en Inde ». Il a ajouté que le Canada s’attend à ce que l’Inde assure la sécurité de ses diplomates et agents consulaires qui y travaillent.

Le dernier mouvement intervient un jour après L’Inde a averti ses citoyens être prudent lorsque vous voyagez au Canada en raison des « activités anti-indiennes croissantes et des crimes haineux politiquement tolérés ».

Le Canada n’a pas encore fourni de preuve de l’implication indienne, mais si cela était vrai, cela marquerait un changement majeur pour l’Inde, dont les services de sécurité et de renseignement sont depuis longtemps des acteurs importants en Asie du Sud et sont soupçonnés d’être impliqués dans un certain nombre de meurtres au Pakistan. Mais organiser le meurtre d’un citoyen canadien au Canada, pays où vivent près de deux millions de personnes d’origine indienne, serait sans précédent.

L’Inde, cependant, s’en prend au Canada depuis des années pour avoir laissé libre cours aux séparatistes sikhs, dont Nijjar. New Delhi l’avait accusé d’avoir des liens avec le terrorisme, ce qu’il avait nié.

Nijjar, plombier, était également un leader dans ce qui reste d’un mouvement autrefois fort visant à créer une patrie sikh indépendante, connu sous le nom de Khalistan. Une insurrection sikh sanglante qui a duré une décennie a secoué le nord de l’Inde dans les années 1970 et 1980, jusqu’à ce qu’elle soit écrasée par une répression gouvernementale au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées, y compris d’éminents dirigeants sikhs.

Alors que l’insurrection active a pris fin il y a des décennies, le gouvernement indien a averti que les séparatistes sikhs tentaient d’organiser un retour et a pressé des pays comme le Canada, où les Sikhs représentent plus de 2 % de la population, de faire davantage pour les arrêter.

Au moment de son assassinat, Nijjar travaillait à l’organisation d’un référendum non officiel de la diaspora sikh sur l’indépendance vis-à-vis de l’Inde.

Les inquiétudes de New Delhi à l’égard des groupes séparatistes sikhs au Canada ont a longtemps été une tension dans la relationmais les deux pays ont maintenu des liens solides en matière de défense et de commerce et partagent des intérêts stratégiques quant aux ambitions mondiales de la Chine.

En mars, le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi a convoqué le haut-commissaire canadien à New Delhi, le plus haut diplomate du pays, pour se plaindre des manifestations pour l’indépendance sikh au Canada.

Mais des signes d’une fracture diplomatique plus large sont apparus lors du sommet du Groupe des 20 principales économies mondiales, organisé par l’Inde au début du mois. Trudeau a eu des rencontres glaciales avec Modi lors de la réunion du Groupe des 20 à New Delhi ce mois-ci, et quelques jours plus tard, le Canada a annulé une mission commerciale en Inde prévue pour l’automne. Un accord commercial entre les deux est désormais suspendu.

Mercredi, l’Agence nationale d’enquête indienne a déclaré qu’elle avait intensifié sa répression contre les insurgés sikhs opérant en Inde.

Il a annoncé des récompenses allant jusqu’à 1 million de roupies (12 000 dollars) pour toute information conduisant à l’arrestation de cinq insurgés, dont l’un serait basé au Pakistan voisin.

L’agence les accuse d’avoir extorqué de l’argent à des entreprises pour le compte d’une organisation sikh interdite, Babbar Khalsa International, et d’avoir commis des assassinats ciblés en Inde. « Ils ont également établi un réseau d’agents dans divers pays pour poursuivre leurs activités terroristes en Inde », a-t-il indiqué dans un communiqué, sans nommer aucun pays.