L’Inde suspend les films à succès pakistanais

Les voisins sud-asiatiques partagent des relations glaciales et les tensions affectent souvent les échanges culturels entre eux.

Le film devait sortir mercredi dans l’État du Pendjab, dans le nord de l’Inde, ce qui en aurait fait le premier film pakistanais à sortir sur les écrans indiens depuis plus d’une décennie.

Un remake d’un film punjabi de 1979, La Légende de Maula Jatt, est le film le plus rentable jamais réalisé au Pakistan.

Mercredi, une source proche de Zee Studios, le distributeur du film en Inde, a confirmé à la BBC que sa sortie avait été suspendue pour une durée indéterminée, après que le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion leur ait refusé l’autorisation.

On ne sait pas immédiatement pourquoi le film a été suspendu. La BBC a contacté le ministère pour commentaires.

Mettant en vedette les plus grandes stars pakistanaises Fawad Khan et Mahira Khan, le film de 2022 raconte l’histoire d’un héros populaire local qui affronte le chef d’un clan rival.

Le film devait initialement sortir en Inde en 2022, mais sa projection a été reportée sine die – jusqu’au mois dernier, lorsque son réalisateur Bilal Lashari a annoncé qu’il sortirait bientôt dans les salles indiennes.

« Deux ans plus tard, et la maison est toujours pleine le week-end au Pakistan ! Maintenant, j’ai hâte que notre public pendjabi en Inde découvre la magie de ce travail d’amour ! » il a écrit sur Instagram.

Cependant, la nouvelle a déclenché des protestations dans l’État du Maharashtra, à l’ouest de l’Inde, où le parti politique régional Maharashtra Navnirman Sena a déclaré qu’il n’autoriserait la sortie du film « sous aucun prétexte ». Mumbai, située dans l’État, abrite Bollywood, la plus grande industrie cinématographique indienne.

Suite à des tensions, Zee Studios a décidé de limiter la sortie du film à l’État du Pendjab, qui partage une frontière et une langue avec la province pakistanaise du Pendjab.

Malgré des relations tendues, l’Inde et le Pakistan ont toujours partagé une affinité pour l’art et la culture de chacun.

Les films et séries Web réalisés en Inde et au Pakistan traversent largement la frontière. Les films indiens de Bollywood et du Pendjabi sont particulièrement populaires au Pakistan, tandis que les séries pakistanaises bénéficient d’un large public en Inde.

Les artistes des deux pays ont également un historique de collaborations transfrontalières, travaillant ensemble sur des projets cinématographiques et musicaux.

Mais de telles collaborations ont pris fin lorsque Bollywood a abandonné les acteurs pakistanais en 2016 et que le Pakistan a interdit les films indiens en 2019, en raison des tensions militaires entre les deux pays.

Quelques films pendjabi indiens ont été projetés au Pakistan ces derniers mois.

En 2023, la Cour suprême indienne a rejeté une requête visant à interdire complètement les artistes pakistanais, demandant aux requérants de ne pas être « si étroits d’esprit ».

Encouragés par ce léger dégel des relations et par le succès mondial de Maula Jatt, ses créateurs avaient espéré que le drame populaire attirerait le public indien.

Les acteurs principaux de Maula Jatt sont bien connus en Inde pour avoir joué dans des drames populaires pakistanais. Ils sont également apparus dans des films Bollywood à gros budget.