L’Inde suit un navire de « recherche » chinois en route vers les Maldives | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : l’Inde suit de près un autre Chinois navire d’étude et de recherche équipé d’équipements de surveillance avancés, est désormais en route vers Malé au milieu de la chute libre relations bilatérales avec le Maldives après que Mohamed Muizzu, de tendance pékinoise, ait été élu président de l’archipel en novembre.Navire de recherche chinois Xiang Yang Hong 03 est entré dans le Région de l’Océan Indien (IOR) à travers le détroit de la Sonde en Indonésie lundi matin. « Le navire devrait atteindre les Maldives vers la première semaine de février », a déclaré un responsable de l’établissement de défense indien.Le navire chinois se dirige vers les Maldives après que le Sri Lanka lui ait refusé l’autorisation d’accoster dans l’un de ses ports. “La marine indienne surveille de près ses mouvements”, a déclaré le responsable.La Marine assure généralement le suivi de ces navires chinois en utilisant sa flotte d’avions de patrouille maritime à long rayon d’action et de navires de guerre P-8I, ainsi que deux drones non armés MQ-9B Sea Guardian loués aux États-Unis pour des activités ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) de premier ordre. ) missions dans l’IOR. Bien entendu, certains de ces moyens sont désormais déployés sur la côte ouest pour suivre l’escalade de la piraterie et des attaques de drones dans le golfe d’Aden et dans la mer d’Oman.L’Inde a fait part à plusieurs reprises au Sri Lanka de ses vives objections à l’autorisation de navires chinois à « double usage » d’accoster dans ses ports et de cartographier des données océanographiques et autres utiles à la navigation et aux opérations sous-marines dans l’IOR.Le navire d’étude chinois Shi Yan-6 avait accosté à Colombo en octobre dernier malgré les inquiétudes soulevées par l’Inde. Plus tôt, en août, le navire de guerre chinois Hai Yang 24 Hao, avec un équipage d’environ 140 personnes, avait également visité le port.L’amarrage du navire chinois de recherche et de suivi spatial Yuan Wang-5 à Hambantota avait en fait conduit à une dispute diplomatique majeure entre l’Inde et le Sri Lanka en août 2022.Ces navires chinois, dotés de grandes antennes, de capteurs avancés et d’équipements électroniques, effectuent des opérations de surveillance, surveillent les lancements de satellites et suivent les trajectoires des missiles balistiques testés par l’Inde dans l’IOR.Alors que Muizzu a choisi de se rendre d’abord en Chine plutôt qu’en Inde au début du mois et a signé toute une série d’accords bilatéraux à Pékin pour renforcer leur partenariat stratégique bilatéral, l’Inde devra désormais affronter les Maldives également sur ce front.Conformément à sa campagne électorale « India Out », Muizzu a déjà fixé au 15 mars la date limite pour que New Delhi retire ses plus de 70 militaires qui exploitent deux hélicoptères légers navals avancés, un navire de patrouille offshore et un avion de patrouille maritime Dornier-228. l’archipel.Avec la plus grande marine du monde, avec plus de 360 ​​navires de guerre et sous-marins, la Chine maintient désormais « une présence soutenue » dans l’IOR avec six à huit navires de guerre déployés à tout moment, outre les navires de recherche ou d’espionnage et de nombreux navires de pêche. Pékin s’efforce également d’établir des bases logistiques depuis la côte est de l’Afrique jusqu’au détroit de Malacca, en ayant déjà sécurisé quelques-unes depuis l’établissement de sa première base outre-mer à Djibouti, dans la Corne de l’Afrique, en août 2017.