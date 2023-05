L’Inde subit une deuxième défaite consécutive et s’incline 2-4 contre la Grande-Bretagne

Une Inde terne a subi sa deuxième défaite consécutive lors de la manche européenne de la FIH Men’s Hockey Pro League, s’inclinant devant les hôtes dominants de la Grande-Bretagne 2-4 ici samedi.

Timothy Nurse a marqué un panier pour la Grande-Bretagne à la sixième minute tandis que Harmanpreet a égalisé pour l’Inde sur un corner de pénalité à la 13e minute.

Sorsby Thomas a marqué le deuxième but des Britanniques à la 31e minute, les aidant à reprendre la tête avant que Lee Morton n’inscrive un excellent but à la 33e minute après avoir surpris les Indiens en train de faire la sieste.

Harmanpreet a réduit le déficit de l’Inde avec son deuxième but de la journée – celui-ci aussi sur un corner – à la 42e minute, la frappe l’aidant à devenir le meilleur buteur de tous les temps de la Pro League avec 35 buts.

A LIRE AUSSI | L’équipe indienne de hockey féminin a battu l’Australie ‘A’ 2-1 lors du dernier match de leur tournée Down Under

Bandurak Nicholas a repris l’avance de deux buts de l’Angleterre avec sa frappe à la 53e minute au Lee Valley Hockey Centre, et l’Inde n’a pas pu se battre à partir de là.

L’Inde avait perdu contre la Belgique, championne olympique, 1-2 vendredi.

Nurse a ouvert le compte pour l’Angleterre avec son premier but au niveau senior. Il a dribblé devant Lalit Kumar Upadhyay et Mandeep Mor sur la gauche pour entrer dans le « D » indien avant de lancer le ballon devant le gardien Krishan Bahadur Pathak, qui a commencé au but devant le PR chevronné Sreejesh.

La Grande-Bretagne marquant un premier but rapide n’était pas surprenante car l’équipe locale a commencé sur une note agressive et semblait à l’affût de créer des opportunités, même si Hardik Singh a valu à l’Inde un coup franc précoce avec sa course fulgurante.

Les Indiens semblaient avoir du mal à suivre l’intensité des Anglais.

A LIRE AUSSI | FIH Pro League : l’équipe indienne de hockey masculin concède un but tardif et s’incline 1-2 contre la Belgique

Avant que les hôtes ne prennent les devants, la passe de Brendan Creed a trouvé un Sam Ward non marqué, mais la tentative de ce dernier a été contrecarrée par un brillant Pathak sur le but indien.

Quelques instants plus tard, Ward était de nouveau dans le vif du sujet mais Pathak intervint au bon moment en repoussant le ballon en lieu sûr.

Ensuite, le duo Jarmanpreet Singh et Karthi a initié le premier véritable mouvement offensif de l’équipe indienne, surprenant le gardien anglais et marquant presque l’égalisation.

Les Indiens ont égalisé lorsque Harmanpreet Singh a frappé au fond du filet sur un coin de pénalité à la 13e minute.

A LIRE AUSSI | Coupe d’Asie junior de hockey : l’Inde enregistre une confortable victoire 3-1 contre le Japon

Leur moral remonté par l’égalisation, les visiteurs ont cherché à dominer les Britanniques et ont appelé les coups au deuxième quart lorsqu’un but indien a également été refusé à la suite d’un examen après que les Anglais aient opté pour un renvoi vidéo.

Pendant ce temps, le coup de pénalité de Wallace Zachary a été sauvé par un Sreejesh plongeant pour garder le match dans l’équilibre.

Cependant, les hôtes ont repris la tête lorsque Sorsby a converti un corner de pénalité au troisième quart. Morton Lee a porté le score à 3-1 pour l’Angleterre avec le deuxième but de l’équipe locale – un placement – ​​au troisième quart.

Avant ce match, l’Inde et la Grande-Bretagne étaient à égalité avec 19 points en tête du classement, mais ces dernières ont consolidé leur position après la victoire de samedi.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)