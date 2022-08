L’Inde subit une défaite 0-7 face à l’Australie en finale et remporte l’argent

L’Australie dominante a écrasé l’Inde 7-0 lors de la finale des Jeux du Commonwealth de hockey masculin 2022 pour décrocher une autre médaille d’or. C’était une affaire unilatérale où les Australiens étaient trop bons pour l’Inde qui était terne dans tous les départements du jeu. L’Australie n’a donné aucune chance à l’Inde sur les quatre points d’affirmer son autorité.

C’était la septième médaille d’or de l’Australie aux Jeux du Commonwealth car elle a toujours terminé sur la plus haute marche du podium dans cette épreuve.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Nathan Ephraums et Jacob Anderson ont marqué deux buts chacun pour leur équipe, tandis que Tom Wickham, Blake Govers et Flynn Ogilvie en ont inscrit un chacun.

L’Australie a marqué le premier but du match au premier quart, après avoir commencé la finale sur une note dominante. L’Australie avait une fiche de 2-0 à la fin du premier quart-temps, Ephraums marquant le deuxième but et cela ne s’est pas arrêté après cela.

Les Kookaburras ont fait preuve d’un grand mouvement tout au long du match, en particulier dans les départements en défense où ils se sont présentés collectivement pour arrêter les attaquants indiens à chaque occasion.

À la mi-temps, l’Inde a concédé 5 buts et après la pause, ils ont baissé les épaules et semblaient désespérés et ont concédé un but chacun au cours des deux derniers quarts. Les attaquants indiens ont tenté d’inscrire un but au tableau de bord mais n’ont pas réussi à percer la défense australienne qui était parfaite car ils n’ont même pas concédé un seul corner de pénalité tout au long du match.

L’Australie n’a concédé que quatre buts dans toute la compétition alors qu’elle a marqué 39 buts. Ce n’est que l’Angleterre qui a réussi à donner un combat à l’Australie en 2022 CWG alors qu’elle s’est battue dur en demi-finale et l’a perdue 2-3 après un retour tardif des Kookaburras.

Il s’agissait de la troisième médaille d’argent de l’Inde aux Jeux du Commonwealth, car elle avait auparavant perdu la finale contre l’Australie aux Jeux de Delhi 2010 et à Glasgow 2014. Fait intéressant, les Men in Blue n’ont marqué aucun but contre les Kookaburras dans aucune finale.

La défaite a donné à l’Inde une réalité sur le fait qu’elle doit encore travailler dur sur ses compétences pour surclasser une opposition comme l’Australie.

Pendant ce temps, l’Inde occupe la quatrième place au classement des médailles avec 22 médailles d’or.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici