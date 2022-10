L’Inde subit un martèlement 0-8 des États-Unis lors du match d’ouverture

L’Inde a été submergée par une formidable équipe des États-Unis lors de son match d’ouverture de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA.

La réalité a mordu l’équipe indienne alors qu’elle était jouée par des États-Unis beaucoup plus supérieurs techniquement qui menaient 4-0 à la demi-heure et 5-0 devant à la mi-temps.

Les États-Unis ont inscrit trois autres buts lors de la deuxième séance pour infliger une défaite humiliante aux Indiens devant un public nombreux au stade Kalinga.

Melina Rebimbas a marqué un doublé (9e et 31e minute) tandis que Charlotte Kohler (15e), Onyeka Gamero (23e), Gisele Thompson (39e), Ella Emri (51e), Taylor Suarez (59e) et la capitaine Mia Bhuta (62e) ont frappé un but chacun pour les champions de la Concacaf.

L’entraîneur-chef de l’Inde, Thomas Dennerby, avait déclaré avant le match qu’il serait difficile de marquer contre son équipe, s’étant bien préparée depuis février, mais ses joueurs étaient complètement désemparés et ont perdu le complot ce jour-là. Le premier match du pays dans une coupe du monde féminine s’est avéré être un cauchemar.

Les débutants de l’Inde, qui ont atteint la pièce maîtresse du groupe d’âge sur la base d’être les hôtes, ont simplement été écrasés par les États-Unis, qui étaient finalistes lors de l’édition inaugurale en 2008 mais n’ont pas dépassé la phase de groupes en trois autres apparitions. depuis.

La défense indienne poreuse, y compris le capitaine Astam Oraon à l’arrière de l’aile gauche, a fui but après but tandis que l’équipe locale n’a même pas pu coudre même un bon mouvement vers le but. Les Américains avaient plus de 70% de possession de balle en première mi-temps.

Dennerby a utilisé le quota complet de cinq remplaçants, mais l’Inde n’a pu avoir que deux tirs dans tout le match sans aucun cadrage.

La lourde défaite mettrait l’Inde dans une position difficile pour se qualifier pour les quarts de finale avec deux matches à jouer dans la phase de groupes – contre le Maroc (14 octobre) et le prétendant au titre le Brésil (17 octobre).

C’est cependant l’Inde qui a eu le premier mouvement offensif du match lorsque Nitu Linda a dépassé deux défenseurs américains et a envoyé le ballon à Neha, mais Cameron Roller a fait un beau tacle à temps pour éviter le danger. C’était la dernière fois que l’Inde posait des problèmes à la défense américaine.

Le premier but américain est venu du travail acharné de Riley Jackson qui a dribblé deux Indiens sur le canal droit avant d’envoyer un beau centre à Rebimbas pour frapper une volée dans le filet à la neuvième minute.

Six minutes plus tard, Charlotte Kohler a sauté ses marqueurs indiens pour marquer le deuxième but des États-Unis avec une tête puissante.

Gamero a ensuite puni les Indiens pour leur erreur défensive à la 23e minute avant que Rebimbas ne marque son deuxième but de la journée alors qu’elle décochait un tir du pied gauche depuis le bord de la surface.

L’arrière droit américain Thompson s’est joint à la fête pour faire 5-0 à la 39e minute pour faire taire la foule locale.

Le capitaine Bhuta, le premier Américain d’origine indienne à avoir disputé une coupe du monde, a fourni une belle passe décisive à Emri pour rentrer chez lui à la 51e minute avant que Saurez ne convertisse un penalty après qu’un défenseur indien ait fait tomber Kohler dans la surface.

Juste après l’heure de jeu, Bhuta a inscrit son nom sur la feuille de match avec peut-être le plus beau but du match alors qu’elle s’enroulait dans un tir tonitruant dans le toit du filet.

Le Brésil avait remporté une victoire 1-0 contre le Maroc lors d’un match du Groupe A disputé ici plus tôt dans la journée.

Les deux meilleures équipes de chacun des quatre groupes seront qualifiées pour les quarts de finale.

Dans un match du groupe B à Margao, l’Allemagne a battu le Nigeria 2-1.

