L’Inde subit 3689 décès de Covid en une journée record de décès alors que les hôpitaux et les crématoriums sont débordés

L’INDE a subi 3689 décès de Covid aujourd’hui – le nombre le plus élevé qu’elle ait enregistré en une seule journée.

Le pays est aux prises avec un «tsunami» d’infections à coronavirus, la crise ayant submergé les hôpitaux et les crématoriums où des corps sont brûlés en masse.

Rex

Les corps des victimes de Covid brûlent dans un crématorium de fortune à New Delhi[/caption]

Reuters

Un homme âgé aux prises avec Covid est soigné dans un hôpital de New Delhi[/caption]

Les autorités ont signalé 392 488 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures pour porter le nombre total de cas à 19,56 millions.

Jusqu’à présent, le virus a tué 215 542 personnes, bien que les scientifiques et les directeurs de pompes funèbres pensent que le nombre réel est beaucoup plus élevé dans un pays de près de 1,4 milliard d’habitants.

L’Inde a signalé plus de 300 000 cas quotidiens pendant plus de 10 jours consécutifs. De nombreuses familles ont été laissées à elles-mêmes à la recherche de médicaments et d’oxygène.

Près de 10 États indiens et territoires de l’Union ont imposé une forme de restriction, alors même que le gouvernement fédéral reste réticent à imposer un verrouillage national.

L’état oriental d’Odisha est devenu le dernier à annoncer un verrouillage de deux semaines, rejoignant Delhi, le Maharashtra, le Karnataka et le Bengale occidental.

D’autres États, dont l’Uttar Pradesh, le Telangana, l’Assam, l’Andhra Pradesh et le Rajasthan, ont imposé des couvre-feux nocturnes ou des fermetures le week-end.

Alamy

Une femme est transportée dans un camp fournissant de l’oxygène aux Indiens au milieu d’une pénurie dans le pays[/caption]

Rex

L’Inde enregistre chaque jour des centaines de milliers de cas de Covid[/caption]

Le journal Indian Express a rapporté aujourd’hui que le groupe de travail Covid-19 du pays avait conseillé au gouvernement fédéral d’imposer un verrouillage national.

Le mois dernier, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que tous les efforts devaient être faits pour éviter un verrouillage.

Le gouvernement craint qu’un autre arrêt ait un impact dévastateur sur l’économie après que le verrouillage de l’année dernière ait entraîné des pertes d’emplois, la production économique ayant chuté d’un record de 24% au deuxième trimestre de 2020 par rapport à la même période en 2019.

Le gouvernement de Modi a été critiqué pour avoir laissé des millions de personnes largement démasquées assister à des festivals religieux et à des rassemblements politiques bondés dans cinq États jusqu’en mars et avril.

Les cas quotidiens dans ces États ont augmenté depuis lors.

AFP

L’Inde a du mal à vacciner sa population de près de 1,4 milliard d’habitants[/caption]

Alamy

Les crématoriums sont submergés de corps[/caption]

Le gouvernement fédéral aurait été accusé de ne pas avoir répondu à un avertissement début mars de ses propres conseillers scientifiques selon lesquels une nouvelle variante mutante plus contagieuse était en train de s’installer dans le pays.

L’Inde est le plus grand producteur mondial de vaccins, mais a encore du mal à approvisionner sa population de 1,4 milliard d’habitants.

Modi a organisé une réunion d’urgence du cabinet vendredi, et il a été annoncé aujourd’hui que tous les adultes de plus de 18 ans devaient être vaccinés.

Pendant ce temps, un incendie dans un hôpital spécialisé de Covid dans l’État occidental du Gujarat a tué au moins 18 personnes vendredi.





L’incendie a commencé vers minuit dans le service de soins intensifs de l’hôpital Patel Welfare – un établissement désigné pour la pandémie – dans la ville de Bharuch.

Une dizaine de personnes auraient été tuées après un autre incendie meurtrier dans un hôpital de la banlieue de Mumbai le 23 avril.

Et quelque 22 patients sont également décédés dans un hôpital public du Maharashtra à Mumbai lorsque les réserves d’oxygène se sont épuisées en raison d’un réservoir qui fuyait.

Alamy

Des membres de la famille transportent un patient Covid à l’hôpital Swaroop Rani Neharu à Prayagraj[/caption]

EPA

Un travailleur utilise une machine de pulvérisation de fumigation près d’un centre de vaccination à Mumbai[/caption]