L’Inde sous surveillance alors que l’OMS examine les décès dus au sirop contre la toux: rapport

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) enquête pour savoir s’il existe un lien entre les fabricants dont les sirops contre la toux contaminés sont liés à la mort de plus de 300 enfants dans trois pays, a déclaré à Reuters une personne proche du dossier.

Citant des «niveaux inacceptables» de toxines dans les produits, l’OMS cherche plus d’informations sur les matières premières spécifiques utilisées par six fabricants en Inde et en Indonésie pour produire des médicaments liés aux décès récents, ainsi que si les entreprises les ont obtenus auprès de certains d’entre eux. les mêmes fournisseurs, a déclaré la personne. L’OMS n’a nommé aucun fournisseur.

L’OMS envisage également de conseiller aux familles du monde entier de réévaluer l’utilisation des sirops contre la toux pour les enfants en général alors que les questions sur la sécurité de certains de ces produits ne sont pas résolues, a déclaré la personne. Les experts de l’OMS évaluent les preuves pour savoir si, ou quand, ces produits sont médicalement nécessaires pour les enfants, a déclaré la personne.

Les décès d’enfants par insuffisance rénale aiguë ont commencé en juillet 2022 en Gambie, suivis de cas en Indonésie et en Ouzbékistan. L’OMS a déclaré que les décès étaient liés à des sirops contre la toux en vente libre que les enfants prenaient pour des maladies courantes et qui contenaient une toxine connue, soit du diéthylène glycol, soit de l’éthylène glycol.

À ce jour, l’OMS a identifié six fabricants de médicaments en Inde et en Indonésie qui ont produit les sirops. Ces fabricants ont soit refusé de commenter l’enquête, soit nié avoir utilisé des matériaux contaminés ayant contribué à des décès. Reuters n’a aucune preuve d’actes répréhensibles de la part des entreprises nommées par l’OMS.

“C’est de la plus haute priorité pour nous, de ne plus voir de décès d’enfants dus à quelque chose de si évitable”, a déclaré la porte-parole de l’OMS, Margaret Harris, sans commenter davantage les détails du travail de l’organisation.

L’agence de santé des Nations unies a déclaré lundi qu’elle avait élargi son enquête sur une éventuelle contamination par le diéthylène glycol et l’éthylène glycol dans les sirops contre la toux à quatre autres pays où les mêmes produits auraient pu être en vente : le Cambodge, les Philippines, le Timor oriental et le Sénégal. Il a appelé les autres gouvernements et l’industrie pharmaceutique mondiale à lancer des contrôles urgents pour éradiquer les médicaments de qualité inférieure et améliorer la réglementation.

L’OMS devrait commenter davantage la situation du sirop contre la toux lors d’une conférence de presse plus tard mardi.

L’OMS a déjà émis des alertes spécifiques pour les sirops contre la toux fabriqués par deux fabricants indiens, Maiden Pharmaceuticals et Marion Biotech, en octobre 2022 et plus tôt ce mois-ci. Il a déclaré que leurs sirops étaient liés à des décès en Gambie et en Ouzbékistan respectivement, et les alertes demandaient aux gens de cesser de les utiliser.

Les usines de fabrication de Maiden et Marion ont toutes deux été fermées. Maiden cherche maintenant à rouvrir après que le gouvernement indien a déclaré en décembre que ses tests n’avaient trouvé aucun problème avec les produits de Maiden.

Maiden a déclaré à plusieurs reprises à Reuters, y compris en décembre, qu’il n’avait rien fait de mal et le directeur général Naresh Kumar Goyal a déclaré mardi qu’il n’avait aucun commentaire sur l’enquête de l’OMS sur d’éventuels liens entre les sociétés sous surveillance.

Le téléphone du bureau de Marion est resté sans réponse mardi et la société n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré au gouvernement de l’Uttar Pradesh, où il est situé près de New Delhi, qu’il était blâmé pour les décès en Ouzbékistan “pour diffamer l’image de l’Inde et de l’entreprise”.

L’OMS, en collaboration avec le régulateur indonésien des médicaments, a également émis une alerte en octobre concernant les sirops contre la toux fabriqués par quatre fabricants indonésiens et vendus sur le marché intérieur. Les fabricants sont : PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex, PT AFI Farma.

PT Yarindo Farmatama, PT Konimex et PT AFI Farma n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mardi au sujet de l’enquête de l’OMS sur les liens entre les décès dans les trois pays.

L’avocat de PT Universal Pharmaceutical Industries, Hermansyah Hutagalung, a déclaré avoir retiré du marché tous les sirops contre la toux jugés dangereux. “Chassez les fournisseurs, ce sont les vrais criminels”, a ajouté Hutagalung. “Ce sont eux qui falsifient les ingrédients bruts en falsifiant les documents sur les ingrédients bruts jusqu’aux sociétés pharmaceutiques.” Il n’a pas identifié de fournisseurs spécifiques ni donné de détails pour étayer l’affirmation.

L’OMS a déclaré que les sirops étaient contaminés par du diéthylène glycol et de l’éthylène glycol, qu’elle a qualifiés de “produits chimiques toxiques utilisés comme solvants industriels et agents antigel qui peuvent être mortels même pris en petites quantités”. Leurs effets toxiques comprennent une incapacité à uriner, des lésions rénales et la mort.

Les décès ont mis en évidence des lacunes potentielles dans la réglementation mondiale des médicaments couramment utilisés, y compris la surveillance des usines et des chaînes d’approvisionnement, en particulier celles produisant des produits pour les pays en développement qui manquent de ressources pour surveiller la sécurité des médicaments.

L’OMS établit des lignes directrices sur les normes de fabrication de médicaments à l’échelle mondiale et soutient les pays qui enquêtent sur tout manquement, mais elle n’a aucun mandat légal ni autorité d’exécution pour prendre des mesures directes contre les contrevenants.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)