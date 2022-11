L’Inde sort de la Coupe du monde T20 avec une perte humiliante et les fans pakistanais ont le dernier mot

Le fulgurant 63 sur 33 de Hardik Pandya a insufflé une nouvelle vie dans le camp indien après que les frappeurs de Men in Blue aient eu du mal à démarrer lors de la rencontre en demi-finale contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde T20 jeudi. Ce bonheur, cependant, a été de courte durée après que les ouvreurs anglais Jos Buttler et Alex Hales soient sortis pour chasser l’objectif de 169 de l’Inde.

Buttler (80*) et Hales (86*) ont illuminé le ciel avec des quatre et des six impitoyables alors que les deux ont pillé l’attaque de bowling indienne dans tous les coins de l’énorme Adelaide Oval.

Le duo est resté invaincu dans un partenariat d’ouverture record de 170 courses pour propulser l’Angleterre à la finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire écrasante de 10 guichets contre l’Inde désemparée.

Les fans pakistanais, qui surveillaient de près le concours pour voir qui ils rencontreraient lors de la grande finale dimanche, avaient beaucoup de mèmes pour troller les grands rivaux indiens après leur défaite écrasante contre l’Angleterre. L’Inde avait déjà battu le Pakistan lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde après l’héroïsme de Virat Kohli.

« Qudrat ka nizaam » pic.twitter.com/iK0iUvmnNr — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) 10 novembre 2022

Iski 2 ruppay wali badmashi chèque kro pic.twitter.com/4WEl8AHj7l — Saith Abdullah (@SaithAbdullah99) 10 novembre 2022

Aucune compétition avec qui que ce soit dans ce tournoi, notre Bowling est si clair mec pic.twitter.com/2O7IwNPN0x – Guy Lahori (@YrrrFahad_) 10 novembre 2022

Guruvar kaisa guzar raha hai, padosiyon ? – nma (@namaloomafraaad) 10 novembre 2022

Équipe indienne à Buttler et Hales pic.twitter.com/2kYiBq0RQP – Guy Lahori (@YrrrFahad_) 10 novembre 2022

moi @ toutes mes mutuelles indiennes pic.twitter.com/OCnvmpEMZB — hamza (@halalberi) 10 novembre 2022

Putain de merde mec. C’est embarrassant même pour les normes indiennes. – Rana Talha Asfar (@RTAluvzAfridi) 10 novembre 2022

‘Grace’ ka Worldcup hota tou Inde uss se bhi bahar hojata – nma (@namaloomafraaad) 10 novembre 2022

Virat Kohli 50 sur 40

Yae manches agar Babar ne kheli hoti pour se connecter idhr galliyaan nikal rhe hote — Fakhruu :^) (@BajwaKehtaHaii) 10 novembre 2022

Logiciel mis à jour ✅ pic.twitter.com/g7E3bYFhYo – Aimen (@AimenJavaid8) 10 novembre 2022

Auparavant, l’Angleterre avait bien fait de maintenir l’Inde à 168/6 et les aurait peut-être limitées à un score inférieur, mais pour l’éclat de Hardik Pandya qui a frappé un feu rapide cinquante pour donner à son équipe une chance de se battre. Virat Kohli a marqué son quatrième cinquante du tournoi pour empêcher les manches de se désintégrer.

Rohit Sharma et KL Rahul ont été traités à moindre coût, mais le coup porté au corps est venu sous la forme de Suryakumar Yadav qui n’en a réussi que 14. Dans leur poursuite cependant, l’Angleterre était imparable. Hales a marqué une invincibilité sur 86 tandis que Buttler a fait 80 non éliminés car la cible a été révisée en 16 overs – 170/0.

L’Angleterre affrontera désormais le Pakistan pour le trophée au Melbourne Cricket Ground dimanche.

