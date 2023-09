L’Inde s’irrite contre le Conseil de sécurité de l’ONU lors de la dernière journée de l’Assemblée générale de l’ONU

L’Inde a critiqué la structure du Conseil de sécurité de l’ONU et a promis qu’elle ne resterait pas indéfiniment « incontestée » lors de son discours final devant l’Assemblée générale de l’ONU mardi.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a prononcé le discours mardi matin. Il n’a pas abordé directement la dispute en cours entre son pays et le Canada concernant le meurtre d’un militant sikh sur le sol canadien, mais il a lancé un avertissement aux membres de haut niveau de l’ONU.

« L’époque où quelques pays fixaient l’agenda et s’attendaient à ce que les autres s’alignent est révolue », a déclaré Jaishankar.

« Malgré tous les discours, ce sont encore quelques nations qui façonnent l’agenda et cherchent à définir les normes. Cela ne peut pas durer indéfiniment, et cela ne restera pas non plus sans contestation », a-t-il ajouté plus tard. « Un ordre juste, équitable et démocratique émergera sûrement. »

Jaishankar a été le premier représentant à s’exprimer devant l’ONU mardi, suivi par les représentants du Vatican, de la Corée du Nord, de la Syrie, du Maroc et d’autres.

Syrie

Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Bassam al-Sabbagh a fait écho aux critiques de l’Inde à l’égard du Conseil de sécurité dans son discours à l’assemblée, bien qu’il se soit montré beaucoup plus critique à l’égard des États-Unis.

Le responsable a appelé à un nouvel ordre mondial « multipolaire » et à une réforme des institutions internationales, « en premier lieu du Conseil de sécurité ».

« Les politiques de chaos créatif adoptées par les administrations américaines successives dans notre région pour servir leurs intérêts géopolitiques et égoïstes ont conduit à la déstabilisation et à l’insécurité », a-t-il déclaré.

Le responsable a ensuite dénoncé Israël, affirmant qu’il violait la souveraineté des Palestiniens.

Corée du Nord

La Corée du Nord a critiqué le discours de la Corée du Sud à l’ONU en début de semaine, qualifiant le président sud-coréen Yoon Suk Yeol de « type avec un cerveau de poubelle » et d' »idiot diplomatique ».

Le représentant de la Corée du Nord a poursuivi ses attaques lors de son discours devant l’assemblée générale mardi, condamnant les États-Unis et la Corée du Sud pour leurs récentes opérations militaires conjointes autour de la péninsule coréenne.

Le responsable a poursuivi en affirmant que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud cherchaient à établir une « version asiatique de l’OTAN ».

Canada

Le président de la délégation canadienne, Robert Rae, s’est fortement concentré sur le changement climatique lors de son discours, exhortant les autres membres de l’ONU à se montrer à la hauteur de leur devoir « commun » d’aider à la « transformation verte de l’économie mondiale ».

Il a poursuivi en affirmant que les droits des personnes LGBT sont « fondamentaux » pour le Canada, plaidant largement en faveur des personnes transgenres et « bispirituelles », entre autres.

« Si nous ne pouvons pas nous traiter sur un pied d’égalité, nous ne réaliserons jamais les choses que nous souhaitons », a-t-il déclaré.

Rae n’a pas non plus abordé le différend entre le Canada et l’Inde. Le Canada a accusé l’Inde d’avoir assassiné un militant religieux sikh sur le sol canadien, une affirmation que l’Inde a rejetée.

Le responsable a également abordé le conflit israélo-palestinien, approuvant la création d’un État de Palestine. Il a également condamné Israël pour avoir continué à étendre ses colonies en Cisjordanie.