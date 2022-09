Les F-16 pakistanais se sont affrontés avec des jets indiens dans le ciel du Cachemire ces dernières années

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, a déclaré qu’il avait fait part de ses inquiétudes concernant un récent programme de maintenance américain pour les avions de combat F-16 pakistanais lors d’un appel avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, mercredi.

Singh a dit qu’il avait un “chaleureux et productif” appel avec Austin, au cours duquel ils ont discuté de leurs intérêts stratégiques communs et de la coopération en matière de défense et de sécurité. Il a ajouté qu’il “a exprimé la préoccupation de l’Inde face à la récente décision des États-Unis de fournir [a] un programme de subsistance pour la flotte pakistanaise de F-16. »

J’ai fait part de la préoccupation de l’Inde face à la récente décision des États-Unis de fournir un programme de subsistance à la flotte pakistanaise de F-16. Attendez-vous à poursuivre le dialogue avec Seceratry Austin pour consolider davantage le partenariat indo-américain. 3/3 – Rajnath Singh (@rajnathsingh) 14 septembre 2022

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a annoncé la semaine dernière que les États-Unis vendraient un paquet de 450 millions de dollars de “services de maintenance et de maintien en puissance” à Islamabad pour prolonger la durée de vie des quelque 85 F-16 de fabrication américaine de l’armée de l’air pakistanaise. Ces jets ont été livrés au Pakistan en plusieurs tranches à partir de 1983 et sont déployés par le Pakistan avec les avions de combat chinois JF-17 et J-10 et français Dassault Mirage .

Price a déclaré que la vente serait “soutenir la capacité du Pakistan à faire face aux menaces antiterroristes actuelles et futures.” Cependant, le Pakistan est depuis longtemps accusé de faciliter le terrorisme et l’administration Trump a suspendu en 2018 plusieurs programmes d’aide militaire à Islamabad totalisant près de 2 milliards de dollars, en raison de l’incapacité présumée du gouvernement pakistanais à réprimer les groupes terroristes afghans Taliban et Haqqani Network.

Le Pakistan et l’Inde sont entrés en guerre à quatre reprises depuis la partition de l’Inde britannique en 1947, et leurs forces ont été impliquées dans de nombreuses escarmouches frontalières et affrontements entre les deux. Après que l’Inde a mené une frappe aérienne sur un camp d’entraînement terroriste présumé sur le sol pakistanais en 2019, des avions pakistanais ont abattu un avion indien MiG-21 et capturé son pilote. L’Inde a ensuite affirmé avoir abattu l’un des F-16 pakistanais, ce que le Pakistan nie.