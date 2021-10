L’Inde s’incline face à la Russie en finale mais remporte sa première médaille au Championnat du monde d’échecs féminin

L’Inde a décroché une médaille d’argent après s’être inclinée 0-2 face à la Russie lors de la finale du Championnat du monde d’échecs féminin par équipe de la FIDE ici samedi. Après avoir perdu le premier match 1.5.-2-5 malgré une brillante victoire de D Harika au tableau, les Indiens ont été surclassés 3-1 dans le second alors qu’une solide équipe russe a remporté le titre. C’était la toute première médaille de l’Inde au championnat du monde d’échecs par équipes.

Dans le deuxième match, Harika a tenu Goryachkina à égalité, tout comme R Vaishali (Elo 2149) contre la mieux notée Alexandra Kosteniuk (Elo 2517). Cependant, Tania Sachdev et Mary Ann Gomes se sont inclinées face à Katernya Lagno et Polina Shuvalova, mieux notées, pour donner à la Russie une victoire globale et l’or. Sacheva s’est bien battu avant de perdre contre Lagno en 53 coups et Gomes, qui a été en bonne forme tout au long du tournoi, a succombé à la défaite en 48 coups contre Shuvalova dans un match Sicilian Kann Variation.

Plus tôt, l’Inde avait perdu le premier match malgré le fait que Harika (Elo 2450) ait remporté une superbe victoire sur Goryachkina (Elo 2520) au premier tableau malgré le fossé des cotes Elo. Gomes a fait match nul contre Alina Kashlinskaya au quatrième échiquier. Pour la Russie, l’ancien champion du monde Kosteniuk a battu la jeune Vaishali au deuxième échiquier tandis que la mauvaise forme de Bhakti Kulkarni a blessé l’Inde alors qu’elle s’inclinait face à Lagno. L’Inde, qui avait bien fait de terminer deuxième de la poule A préliminaire en remportant trois matches et un nul contre la Russie, est entrée en finale après une victoire sur une solide équipe géorgienne.

