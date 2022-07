L’Inde s’incline 1-2 contre le Bangladesh

L’Inde U-20, championne en titre, s’est inclinée face au Bangladesh U-20 1-2 lors de son premier match du championnat SAFF U-20 au stade Kalinga de Bhubaneswar mercredi. L’attaquant bangladais Md Piash Ahmed Nova a marqué un doublé pour les vainqueurs, tandis que Gurkirat Singh en a inscrit un pour l’Inde. Les trois buts sont venus en première mi-temps.

Bien que l’Inde ait tenté de prendre l’initiative tôt, le Bangladesh s’est montré plus intelligent en prenant la défense indienne au dépourvu avec ses contre-attaques rapides et ses longs ballons joués avec intention derrière la défense indienne.

Ils ont eu la malchance d’avoir touché le cadre à la 11e minute. L’attaquant Nova a bondi sur un long ballon et l’a lancé devant un gardien de but indien pressé Zahid Hussain pour le voir atrocement frapper le poteau et rebondir.

Alors même que l’Inde essayait de jouer des passes courtes dans ses efforts pour la construire, les rivaux se contentaient de jouer longtemps, et cela leur a finalement rapporté des dividendes à la 29e minute. Le capitaine indien Bikash Yumnam n’a pas réussi à intercepter et à dégager un long ballon de la ligne de défense rivale. À sa grande frustration, il l’a vu tomber sur Nova qui a évité Halen Nongtdu et est rentré chez lui.

Une minute plus tard, le Bangladesh aurait dû doubler l’avance mais Moinul Islam, tout à l’écart du centre de curling de Nova depuis la droite, a tiré à côté.

Le raté s’est avéré coûteux car l’Inde l’a retiré 4 minutes plus tard avec Gurkirat Singh en tête dans l’égalisation de l’Inde. Gurkirat a délectablement ajusté son équilibre et son espace entre les défenseurs pour ramener à la maison le centre de Vibin Mohanan.

Cependant, plus de drame était en magasin alors que le Bangladesh a obtenu un penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps, lorsque l’arbitre a déclaré Tankadhar Bag coupable d’avoir tiré Md. Nahian à l’intérieur de la surface. Nova l’a joyeusement enterré sur place alors que le Bangladesh se dirigeait vers l’intervalle en profitant d’une avance de 2-1.

En échange, l’Inde a obtenu son premier corner du match à la 50e minute lorsque l’effort de Himanshu Jangra du haut de la surface de réparation a été dévié en corner. Cependant, cela n’a pas rapporté beaucoup de dividendes.

Essayant de faire amende honorable, l’Inde a obtenu un coup franc dans la zone à la 55e minute lorsque Shahidul Islam a fait tomber Vibin. Mais l’effort de Gurkirat a échoué. Le premier carton jaune du match a été flashé à Pritam Meetei à la 65e minute pour une faute sur Shahidul.

L’entraîneur-chef Shanmugam Venkatesh a utilisé tous ses remplacements à la 70e minute, et bien que les garçons indiens aient joué entre eux, ils n’ont pas pu pénétrer pour briser une défense rivale obstinée.

La dernière chance de l’Inde est revenue au remplaçant Taison Singh dans le temps additionnel lorsqu’il l’a piégé au bord de la surface, a dépassé quelques défenseurs, mais la défense s’est rapidement rétablie pour le nier.

L’Inde affrontera ensuite le Sri Lanka le 29 août, dont le coup d’envoi au stade Kalinga de Bhubaneswar est à 16 heures IST.

