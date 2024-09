L’Inde signale son premier cas de souche virulente du virus Mpox – BNN Bloomberg

(Bloomberg) – L’Inde a détecté son premier cas de la souche virulente du virus mpox, selon un responsable du gouvernement, alors que la dernière urgence sanitaire mondiale atteint la nation la plus peuplée du monde.

Le patient, originaire du Kerala, a été testé positif à la souche clade Ib, a déclaré le responsable qui a demandé à ne pas être identifié car l’information n’a pas été officiellement publiée par le ministère de la Santé.

La souche mutée a été détectée chez un homme de 38 ans du district de Malappuram, dans le Kerala, qui venait de voyager depuis les Émirats arabes unis, a rapporté lundi l’agence de presse locale PTI. La Thaïlande a été le premier pays d’Asie à détecter la nouvelle souche à propagation rapide le mois dernier, après l’arrivée à Bangkok d’un Européen de sexe masculin en provenance d’Afrique.

Les pays asiatiques, de la Chine au Pakistan, renforcent leur surveillance depuis des semaines, tandis que Singapour a mis en place des contrôles de température et de vision dans les aéroports, ainsi qu’une quarantaine de trois semaines dans un établissement désigné.

Densément emballé

Les autorités sanitaires indiennes sont également en alerte et se préparent à lutter contre le pathogène dans ce pays densément peuplé où les passagers des transports publics voyagent souvent côte à côte. Les aéroports internationaux comme celui de Bangalore ont renforcé leur vigilance en faisant passer les passagers par des scanners thermiques.

La variante actuelle produit des lésions contenant du liquide et se propage par contact physique étroit ainsi que par tout type d’activité sexuelle. La souche antérieure, plus bénigne, apparue en 2022, se transmettait en revanche principalement par les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

L’Inde, qui dispose de plus de deux douzaines de laboratoires équipés pour tester le MPOX, travaille à la sensibilisation des équipes de santé dans les aéroports internationaux ainsi qu’à la mise à jour de ses alertes au MPOX, a déclaré le ministère de la Santé en août. Le risque d’une épidémie de grande ampleur avec une transmission soutenue est faible selon l’évaluation actuelle de l’Inde, a-t-il ajouté.

Serum Institute of India Pvt., le plus grand fabricant de vaccins au monde, « travaille au développement » d’un vaccin contre le mpox et attend des « nouvelles positives » d’ici un an, a-t-il déclaré le 21 août.

La nouvelle souche s’est propagée dans plusieurs pays africains et aurait tué plus de 500 personnes en République démocratique du Congo. Les enfants et les adolescents sont les plus touchés par l’épidémie en Afrique, la majorité des cas mortels ayant moins de 5 ans.

©2024 Bloomberg LP