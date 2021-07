L’Inde signale près de 4 000 décès par coronavirus, le plus élevé en un mois, après que son État le plus riche ait révisé les chiffres

Le nombre de décès dus aux coronavirus en Inde a fortement augmenté mercredi, le ministère de la Santé du pays faisant état de 3 998 décès. La grande majorité des décès de Covid-19 sont venus de l’État du Maharashtra, qui abrite la capitale financière Mumbai, qui, après avoir révisé ses chiffres, a découvert 3 509 décès non signalés auparavant.

Aucune explication officielle n’a été fournie pour la forte augmentation, mais les autorités ont précédemment imputé des fluctuations similaires des chiffres de Covid-19 à des erreurs administratives. Début juin, par exemple, l’Inde a signalé le plus grand nombre de décès dus à Covid-19 au monde, enregistrant plus de 6 000 décès. Le grand nombre d’entre eux à l’époque – environ 4 000 – venait de l’État oriental du Bihar, l’un des plus pauvres d’Inde, qui a fortement révisé ses chiffres.

Le décompte officiel des coronavirus en Inde s’élève actuellement à 31,2 millions, avec près de 420 000 décès. Le décompte du pays n’est dépassé que par les États-Unis, qui ont enregistré plus de 34 millions de cas et plus de 609 000 décès.

Des chercheurs indépendants ont remis en question à plusieurs reprises les données officielles de l’Inde sur le Covid-19, suggérant cependant que son décompte pourrait en fait être plusieurs fois plus élevé. Selon une nouvelle étude du groupe de réflexion américain Center for Global Development (CGD), la situation sur le terrain est « catastrophiquement pire » que rapporté par les autorités, compte tenu de la forte augmentation des décès excédentaires pendant la pandémie.

« Ce qui est tragiquement clair, c’est que trop de personnes – par millions plutôt que par centaines de milliers – sont peut-être mortes », a-t-il ajouté. dit la recherche.

Le CGD a estimé qu’il y avait eu entre 3,4 millions et 4,9 millions de décès supplémentaires en Inde lors de l’épidémie mondiale de Covid-19. Les chercheurs n’ont cependant pas attribué tous ceux-ci au coronavirus.

En avril et mai, l’Inde a été frappée par une deuxième vague massive de pandémie, avec des cas dépassant la barre des 350 000 chaque jour. L’afflux de patients a submergé le système de santé du pays, de nombreux hôpitaux manquant de l’oxygène nécessaire pour traiter les cas critiques et même de l’espace pour accueillir les patients. Alors que la situation s’est améliorée depuis lors, le pays signale toujours des dizaines de milliers de nouvelles infections par jour. Mercredi, le gouvernement a déclaré avoir enregistré 42 015 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

