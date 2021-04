Mais dans de nombreux endroits, cette aide peut arriver trop tard. Dans certaines villes, dont Delhi, des crématoriums de fortune ont été érigés pour faire face au nombre croissant de morts. Et au cours de la seule semaine écoulée, selon les chiffres officiels, plus de 2000 personnes infectées sont mortes chaque jour en Inde. Ce nombre est largement considéré comme une sous-estimation: les journalistes de l’État du Gujarat ont constaté que plus de 90 crémations et enterrements avaient eu lieu sous des protocoles de coronavirus au cours des deux derniers jours, mais les données du gouvernement de l’État ont montré seulement huit morts pendant cette même période.