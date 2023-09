L’Inde s’efforce de contenir l’épidémie mortelle du virus Nipah alors que des centaines de personnes sont testées dans l’État du Kerala

Les responsables de la santé en Inde se battent jeudi pour contenir une épidémie du virus Nipah, qui a déjà tué deux personnes et entraîne un taux de mortalité qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, atteint 75 %.

Environ 800 personnes ont été testées ces derniers jours dans l’État du Kerala, dans le sud du pays, dont deux adultes et un enfant ont été hospitalisés après avoir reçu un diagnostic positif, selon Reuters.

« Nous testons des êtres humains… et en même temps des experts collectent des échantillons de fluides dans des zones forestières qui pourraient être le point chaud de la propagation », a déclaré Veena George, ministre de la Santé de l’État, à l’agence de presse. « Nous sommes dans une phase d’hypervigilance et de détection. »

Les bureaux publics, les bâtiments gouvernementaux et les institutions religieuses ont été fermés dans certaines parties de la région alors que des échantillons d’urine de chauve-souris, d’excréments d’animaux et de fruits à moitié mangés ont été prélevés dans le village où vivait la première victime, rapporte également Reuters.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) décrivent le virus Nipah comme étant zoonotique – ce qui signifie qu’il peut être transmis des animaux aux humains – et que les chauves-souris frugivores en sont les principales porteuses dans la nature.

« Le virus Nipah est également connu pour provoquer des maladies chez les porcs et chez les humains », indique le CDC, ajoutant que « l’infection par le NiV est associée à une encéphalite (gonflement du cerveau) et peut provoquer une maladie légère à grave, voire la mort ».

L’Organisation mondiale de la santé affirme que le taux de mortalité du virus Nipah est estimé entre 40 et 75 %, mais qu’il peut « varier selon l’épidémie en fonction des capacités locales en matière de surveillance épidémiologique et de gestion clinique ».

« Les personnes infectées développent initialement des symptômes comprenant de la fièvre, des maux de tête, des myalgies (douleurs musculaires), des vomissements et des maux de gorge », a également indiqué l’OMS. « Cela peut être suivi de vertiges, de somnolence, d’altérations de la conscience et de signes neurologiques indiquant une encéphalite aiguë. Certaines personnes peuvent également souffrir d’une pneumonie atypique et de problèmes respiratoires graves, y compris une détresse respiratoire aiguë. L’encéphalite et les convulsions surviennent dans les cas graves, évoluant vers le coma. 24 à 48 heures. »

Le CDC affirme que le virus se transmet par contact direct avec des animaux ou des humains infectés et leurs fluides corporels, ou par la consommation de produits alimentaires contaminés par des animaux.

« Le traitement se limite aux soins de soutien, comprenant le repos, l’hydratation et le traitement des symptômes au fur et à mesure qu’ils apparaissent », selon le CDC.

Une série d’épidémies de virus Nipah en Inde et au Bangladesh a tué 62 personnes en 2001 et 21 personnes dans l’État indien du Kerala en 2018, rapporte Reuters.