L’équipe nationale indienne U-17 a subi une défaite 1-3 contre le Népal lors de son deuxième match du championnat SAFF U-17 au stade international de l’hippodrome, vendredi.

Danny Meitei a mis l’Inde en tête à la 25e minute. Mais le Népal est revenu dans le match avec Saroj Darlami égalisant avant la mi-temps. Les buts en seconde période d’Unesh Budathoki (49′) et de Subash Bam (68′) ont scellé l’issue du Népal en seconde période.

Dans ce qui ressemblait à un début de match lent, Boby Singh et Niraj Karki ont eu une chance chacun dans les premiers échanges pour l’Inde et le Népal respectivement, mais les deux n’ont pas réussi à se convertir. Quelques minutes plus tard, Danny Meitei a profité d’une opportunité, alors qu’il s’accrochait à une balle perdue dans la surface de réparation népalaise et la ramenait à la maison pour donner l’avantage à l’Inde.

L’Inde a gagné en confiance après avoir pris les devants, faisant d’autres incursions dans la zone adverse. Cependant, quelques secondes avant le coup de sifflet de la mi-temps, Saroj Darlami a marqué un scorcher absolu à longue distance pour remettre les choses à niveau. Repérant le gardien indien Sahil légèrement hors de cette ligne, Saroj en a frappé un sur la volée alors qu’il plongeait dans le coin supérieur.

Changeant de cap, le Népal est sorti avec beaucoup d’élan en seconde période. Un rebond heureux est tombé dans les pieds de Budathoki, qui l’a dûment inséré dans le filet pour donner l’avantage au Népal à la 49e minute.

L’ailier Subash Bam a frappé le dernier clou lorsqu’il a été joué derrière la défense indienne via un ballon traversant aérien, qu’il a dûment abattu, et a dépassé un Sahil pressé sous la barre indienne.

L’Inde cherche désormais à faire plusieurs incursions dans la zone népalaise, mais les défenseurs de l’opposition tiennent bon.

Inde U-17 : Sahil (GK), Vanlalpeka Guite, Ricky Meetei, Manjot Singh Dhami, Balkaran Singh (Malemn’amba Sing’ 19′, Aman 87′), Gurnaj Singh Grewal, Korou Singh ‘Lalpekhlua 72′), Thanglalsoun Gangte , Boby Singh (Fa’zan Waheed 72′), Surajkumar Singh, Danny Meetei (Ng’rin Shaiza 72’)

