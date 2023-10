"L’Inde se tient fermement aux côtés d’Israël," Le Premier ministre Modi déclare après que Netanyahu l’a appelé

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré mardi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu l’avait appelé et lui avait fait le point sur le conflit meurtrier entre Israël et le Hamas, qui a fait jusqu’à présent plus de 1 600 morts.

Le Premier ministre a déclaré avoir assuré à M. Netanyahu que l’Inde se tenait aux côtés d’Israël dans « cette heure difficile ». Il a également souligné que l’Inde condamnait fermement et sans équivoque le terrorisme sous toutes ses formes.

« Je remercie le Premier ministre @netanyahu pour son appel téléphonique et pour avoir fait le point sur la situation actuelle. Le peuple indien se tient fermement aux côtés d’Israël en cette heure difficile. L’Inde condamne fermement et sans équivoque le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations », a déclaré le Premier ministre Modi sur X, anciennement Twitter.

L’appel entre le Premier ministre Modi et son homologue israélien intervient au moment où les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont publié une déclaration commune exprimant leur « soutien inébranlable » à Israël et condamnant sans équivoque le Hamas et ses actes de terrorisme.

La conversation est d’autant plus significative que l’envoyé de la Palestine en Inde a déclaré que l’Inde était une amie à la fois d’Israël et de la Palestine et qu’elle devait intervenir pour aider à résoudre la crise.