L’Inde se qualifie pour les éliminatoires de la division 3 après avoir battu le Bangladesh 82-0

L’équipe nationale indienne de rugby masculin a battu le Bangladesh avec un score de 82-0 lors du dernier match du tournoi Asie Rugby Division 3 – Région Sud au stade Rabindra Sarobar ici vendredi.

Dirigée par le prince Khatri, l’équipe masculine indienne a poursuivi sa domination contre le Bangladesh lors du dernier match de la division 3 – tournoi de la région sud.

Après avoir bien commencé contre le Népal, ils ont poursuivi leur performance contre le Bangladesh en remportant leur place aux éliminatoires de la Division 3 du Championnat d’Asie de rugby grâce auxquelles une équipe sera promue en Division 2. Les éliminatoires mettront en vedette des équipes telles que le Kazakhstan et l’Iran en fonction de leurs performances respectives. qualifications régionales.

“Tout d’abord, je suis reconnaissant envers l’équipe. Il y avait beaucoup de nouveaux visages, des débutants et beaucoup de jeunes garçons dans l’équipe. C’était une étape importante qui est comme un point de départ pour nous pour jouer ici à la maison après trois longues années. Cela nous donnera juste un élan pour aller de l’avant. Nous sommes très chanceux d’avoir ce groupe de jeunes avec nous dans les compétitions à venir. C’était une autre sensation de jouer « à la maison », a déclaré Prince Khatri, capitaine de l’équipe indienne de rugby.

“Le gouvernement du Bengale occidental serait ravi d’accueillir le prochain tournoi Asia Rugby Playoffs, qui se tiendra bientôt et est heureux d’avoir accueilli ce tournoi et d’accueillir le Népal et le Bangladesh dans notre merveilleux État. Nous espérons également que ce tournoi incitera les jeunes athlètes de tout l’État à se lancer dans ce sport », a déclaré Aroop Biswas, ministre des Services à la jeunesse et des Sports du gouvernement du Bengale occidental.

Rahul Bose, président de Rugby India, a déclaré : « Nous voudrions remercier Asia Rugby de nous avoir donné cette opportunité en attribuant ce tournoi à l’Inde, nous espérons que nous pourrons avoir de nombreuses autres opportunités en tant que telles pour organiser de tels tournois dans d’autres parties du pays. sous l’égide d’Asia Rugby.”

