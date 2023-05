L’Inde se qualifie pour la FIFAe Nations Cup 2023

L’Inde s’est qualifiée pour la Coupe des Nations FIFAe pour la deuxième saison consécutive, vendredi. Le tournoi est considéré comme l’événement phare de l’esport de la FIFA parmi les associations membres de l’instance dirigeante du football mondial.

L’Inde a participé pour la première fois à la FIFAe Nations Series en 2021 et a extrêmement bien réussi à se qualifier deux fois en trois ans pour le tournoi, largement connu sous le nom de » Coupe du monde d’esports de la FIFA « .

L’Inde a été éliminée lors de la phase de groupes de la FIFAe Nations Cup 2022 qui s’est tenue au Danemark en juillet 2022. Les eTigers chercheront cette fois à améliorer leur record parmi les 24 nations qui se qualifieront pour la FIFAe Nations Cup 2023.

Outre l’Inde, trois autres nations – l’Australie, la Malaisie et Singapour se sont qualifiées dans la région Asie et Océanie pour l’épreuve finale. Ils seront rejoints par 11 équipes d’Europe, trois du Moyen-Orient et d’Afrique, trois d’Amérique du Sud et deux d’Amérique du Nord et centrale ainsi que le pays hôte, qui n’a pas encore été annoncé.

L’Inde a commencé son voyage FIFAe Nations Series 2023 en décembre 2022, dans la phase Play-Ins et a joué la scène principale des qualifications en ligne en avril avant de se qualifier pour les Playoffs.

Dans la phase des Playoffs, représentée par les eTigers Charanjot Singh, Saransh Jain, Siddh Chandarana et Saksham Rattan, ils ont perdu le premier tour de la tranche de double élimination par un score total de 2-3 contre l’Indonésie lors d’une rencontre rapprochée, mais ont riposté avec victoires consécutives contre la Nouvelle-Zélande (0-9 au total) et le Japon (1-2 au total) grâce à un but dans le temps additionnel pour sceller leur place dans la FIFAe Nations Cup 2023.

Charanjot Singh, le capitaine de l’équipe indienne, a déclaré : « C’est une sensation incroyable de participer à la Coupe des Nations de la FIFAe pour la deuxième fois consécutive. Je suis fier de la façon dont tout le monde s’est comporté. Le travail acharné a finalement porté ses fruits pour nous. Nous nous sommes entraînés dur pour y parvenir et maintenant il est temps de nous améliorer encore et de travailler plus dur pour l’événement hors ligne ».