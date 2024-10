L’Inde se prépare à l’impact de Dana, alors que les autorités visent à protéger des centaines de milliers de personnes de la tempête

Les autorités indiennes ont fermé des écoles, évacué des centaines de milliers de personnes et annulé des trains dans certaines parties du pays alors que les équipes de secours se préparaient jeudi à une tempête tropicale qui se préparait dans le golfe du Bengale.

La tempête tropicale Dana devrait s’intensifier, entraînant des vents de 100 à 110 km/h et des rafales jusqu’à 120 km/h, alors qu’elle se dirige vers la côte est du pays, où elle devrait toucher terre jeudi soir et tôt vendredi, selon le Département météorologique indien.

Les climatologues affirment que les violentes tempêtes sont de plus en plus fréquentes en Asie du Sud. Le réchauffement climatique provoqué par les gaz qui réchauffent la planète les a rendus plus extrêmes et imprévisibles.

La tempête devrait toucher la plupart des régions de l’État oriental d’Odisha, qui a connu des vents violents et de la pluie jeudi matin. Les autorités ont fermé des écoles, annulé plus de 200 trains, suspendu des vols et averti les pêcheurs de ne pas s’aventurer en mer.

Jeudi, des pêcheurs s’efforcent de ramener leur bateau à terre à marée haute dans l’État indien d’Odisha, avant l’arrivée de Dana, une puissante tempête tropicale. (Reuters)

Averses dans l’État du Bengale occidental

Des averses ont également commencé à frapper des zones de l’État voisin du Bengale occidental, où certains districts sont également susceptibles d’être touchés, ce qui a incité les autorités locales à être en état d’alerte maximale.

Le ministre en chef d’Odisha, Mohan Charan Majhi, a déclaré à l’agence de presse Press Trust of India qu’environ 300 000 personnes avaient été évacuées des zones vulnérables, ajoutant que trois districts risquaient d’être gravement touchés.

La police est vue près du site d’un magasin endommagé sur une plage de Balasore, en Inde, avant l’arrivée de la tempête tropicale Dana. (Dibyangshu Sarkar/AFP/Getty Images)

Les autorités prévoient d’évacuer plus d’un million de personnes dans 14 districts. Plusieurs équipes de travailleurs humanitaires et de secours ont également été déployées dans cet État sujet à de violents cyclones et tempêtes.

« Le gouvernement est tout à fait prêt à faire face à la situation. Vous êtes entre de bonnes mains », a déclaré Majhi.

Les côtes orientales de l’Inde sont depuis longtemps sujettes aux cyclones, mais le nombre de tempêtes intenses augmente le long des côtes du pays.

L’année dernière a été la saison des cyclones la plus meurtrière de ces dernières années en Inde, tuant 523 personnes et coûtant environ 2,5 milliards de dollars de dégâts.