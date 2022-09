L’Inde se prépare à affronter le Vietnam à Hung Thinh Friendly

L’équipe indienne devra faire preuve d’une extrême concentration lors de son deuxième match du tournoi de football amical Hung Thinh, alors qu’elle se prépare à affronter les hôtes vietnamiens au stade Thong Nhat à Ho Chi Minh-Ville, mardi.

L’Inde a disputé son premier match de la compétition contre Singapour au même endroit, un match qui s’est terminé avec les deux équipes se partageant le butin dans un match nul 1-1. L’entraîneur-chef Igor Stimac a insisté sur l’importance de rester concentré avant que les Blue Tigers n’affrontent les hôtes vietnamiens.

“Ce sera un match très différent contre un adversaire beaucoup plus fort, donc notre approche changera également en conséquence”, a déclaré Stimac à la veille du match.

«Nous devons être plus concentrés, en particulier sur le football vertical et la transition rapide. Dans le même temps, nous devons également rester concentrés sur notre défense. Ils représentent une réelle menace des tirs à longue distance et de leurs centres, et nous devons être en mesure de gérer cela », a déclaré Stimac.

L’entraîneur-chef de l’Inde a également suivi de près le match entre le Vietnam et Singapour et estime que les adversaires de demain forment une unité organisée.

“J’ai regardé leur premier match contre Singapour et ils (le Vietnam) sont une équipe très disciplinée”, a déclaré Stimac.

“Ils ont également eu suffisamment de temps après le premier match pour récupérer, alors que nous devons voir combien de nos garçons seront disponibles et aptes à jouer.”

Cependant, le joueur de 55 ans a choisi de regarder le bon côté des choses, car la plupart de ses joueurs sont désormais disponibles pour la sélection. Insinuant qu’il pourrait y avoir des changements importants sur le côté, il a déclaré: “Quelques-uns de nos joueurs sont de retour et frais maintenant, nous allons donc nous assurer que nous avons assez de force et de vitesse sur le terrain pour le Vietnam.”

Le match doit débuter à 17h30 IST et sera diffusé en direct sur Eurosport et Eurosport HD ; les téléspectateurs en Inde peuvent le diffuser en direct sur la page Facebook de l’équipe indienne de football.

