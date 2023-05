L’Inde se joint aux célébrations historiques de la 1000e course MotoGP avec un rallye de New Delhi à Gurugram

Superbikes, compétences flashy et burnouts étaient à l’honneur lorsque près d’un millier de pilotes se sont réunis dans la capitale samedi pour célébrer le 1000e événement phare de la course MotoGP avec un rallye moto exaltant alors que la fièvre des courses de motos commence à s’emparer de l’Inde avant son tout premier MotoGP course, prévue sur le circuit international de Buddh à Noida du 22 au 24 septembre.

Le Grand Prix de France de ce week-end marque une étape importante dans l’histoire du MotoGP puisque la première fête de la vitesse a eu lieu il y a 74 ans. Les passionnés de sport automobile et les motards se sont réunis en nombre pour rendre hommage à cette étape remarquable de ce sport et ont fait du rallye le sujet de conversation de la ville.

Le rallye passionnant, organisé par Fairstreet Sports, une société de gestion sportive de premier plan, et organisé par xBhp, est le premier de nombreux événements de ce type organisés dans le cadre de la préparation de la manche historique du MotoGP India – le « MotoGP Bharat ». Les coureurs se sont réunis au stade JLN pour commencer le rallye et ont montré des épuisements flashy avant de se rendre à Gurugram où ils ont également fait preuve de compétences de premier ordre avec des superbikes.

L’honorable vice-président du conseil municipal de New Delhi, M. Satish Upadhyay, a honoré l’occasion avec l’équipe de direction de Fairstreet Sports et a adressé un message aux motards et au public.

« C’était un événement merveilleux aujourd’hui. Je tiens à féliciter l’équipe de Fairstreet Sports et leur souhaite beaucoup de succès alors qu’ils se préparent pour le prochain Moto GP Bharat. Le MotoGP est un grand nom dans le monde et la façon dont vous avez commencé ici est fantastique. Nous devons beaucoup plus encourager de tels événements et je vous assure que nous ferons tout pour vous aider à l’avenir également. En Inde, le sport automobile est souvent considéré comme un jeu de cascades, mais ce n’est pas une cascade, c’est un sport sérieux et nous devons le prendre au sérieux. La sécurité et la sûreté sont également très importantes et il est nécessaire que les motards respectent les règles et fassent la course », a commenté Satish Upadhyay.

Pushkar Nath Srivastava, COO, de Fairstreet Sports, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir organisé la célébration du jalon MotoGP avec un événement de rallye moto qui a réuni la passion, l’excitation et l’unité de la communauté des courses de motos dans la capitale. Alors que l’Inde se prépare pour le tout premier MotoGP Bharat, ce fut une expérience remarquable pour voir la joie sur les visages des fans et des pilotes. Ce rallye a non seulement célébré les jalons de l’histoire du MotoGP, mais a également donné un aperçu de l’excitation des fans pour l’événement historique plus tard cette année.

La saison MotoGP 2023 en cours, qui compte 20 courses dans 17 pays, se rendra en Inde pour sa 13e course alors que le pays fait ses débuts sur le circuit.

Les fans indiens auront une occasion unique de vivre l’action passionnante où 11 équipes et 22 pilotes seront en action, dont Francesco Bagnaia de Ducati, Marc Marquez de l’équipe Repsol Honda, Marco Bezzecchi de Mooney, Brad Binder et Jack Miller de Redbull KTM, Jorge Martin de Prima et bien d’autres.