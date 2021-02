L’Inde se classe 6e dans le score d’unicité de la musique du monde, selon une enquête mondiale

De Bihugeet dans l’Assam, à Baul au Bengale et de Naattupurapaattu au Tamil Nadu à Abhangas dans le Maharashtra, l’Inde possède une riche culture musicale. C’est ce qui a valu à l’Inde la 6e place dans le score d’unicité de la musique du monde, dans une nouvelle enquête mondiale. Alors que, le pays se situe confortablement à la 20e position en ce qui concerne «l’indice mondial de la musique influente». Les données ont été publiées par Medimops, une société européenne de CD de musique et de disques en ligne.

L’Inde est parmi les trois seuls pays asiatiques aux côtés du Japon et de la Corée du Sud, à figurer dans la liste des 30 pays. Avec un score de 58,4, l’Inde se classe au-dessus de la Belgique, de l’Autriche, du Danemark, etc.

Les artistes dont la musique est le plus diffusée dans le monde viennent des États-Unis, suivis du Royaume-Uni, du Canada, de la Corée du Sud, de la France, de l’Allemagne, de Porto Rico, de l’Australie, de l’Espagne et de la Suède. Selon l’enquête, le chanteur anglais Ed Sheeran connu pour les chansons comme — Perfect, Castle on the Hill, etc. est l’acte musical le plus joué sur les services de streaming dans le monde, suivi de Billie Eilish et Post Malone.

L’étude a en outre révélé que parmi les 5 premiers pays qui dominent le monde de la musique figurent les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Canada avec des scores de 100,0, 75,3, 62,7, 62,7 et 61,4 respectivement. Le Brésil est en tête du classement en ce qui concerne l’unicité de la musique du monde, ce qui signifie que sa musique folk et traditionnelle est la plus distincte des autres pays de l’indice. Il est suivi de la Colombie et de l’Irlande.

L’étude comportait quatre grandes catégories qui ont finalement contribué à déterminer l’influence mondiale de ces pays sur le plan musical. Les catégories étaient: la plupart des artistes joués provenant d’un pays, l’influence que la musique du pays a dans le monde entier, le nombre de musiciens de renommée historique et le caractère unique de la musique du monde.

La Russie produit la musique la plus classique, tandis que les États-Unis produisent le plus de musique rock, pop et électronique. L’étude a également tenté de comprendre dans quelle mesure chaque pays soutenait le développement d’un écosystème musical local, elle s’est donc également penchée sur l’infrastructure existante. Celles-ci allaient du nombre d’écoles de musique et de grands labels au pourcentage de personnes travaillant dans l’industrie de la musique. Selon l’étude, l’Inde compte 11 grandes écoles de musique et des sièges sociaux de 27 grands labels de musique.

Avec l’influence croissante de l’Inde, dans divers autres domaines à travers le monde, cette étude montre clairement une autre domination du pays dans le domaine de la musique.