Harmanpreet Singh et le fidèle gardien PR Sreejesh sont devenus les héros de l’Inde alors que les visiteurs battaient les champions olympiques argentins 3-2 lors d’une fusillade passionnante après que les équipes se soient retrouvées verrouillées 2-2 à la fin du temps réglementaire, lors du match de la FIH Pro League dimanche.

Un corner de pénalité remporté par le skipper Manpreet Singh avec 25 secondes à jouer pour le dernier hooter a changé le cours de la compétition tendue contre les hôtes, qui semblaient prêts pour la victoire avec une avance de 2-1. Harmanpreet a marqué son deuxième but à la 60e minute avec un superbe drag-flick pour donner à l’Inde un égaliseur 2-2, poussant le combat dans une séance de tirs au but.

L’Inde Lalit Upadhyay, Rupinder Pal Singh et Dilpreet Singh étaient sur la cible lors de la fusillade, tandis que le gardien de but Sreejesh a réalisé des arrêts à couper le souffle pour rapporter un point bonus à l’Inde.

Le deuxième match de la FIH Pro League se jouera lundi.

Auparavant, l’Inde avait attiré le premier sang après un premier quart-temps stérile avec un corner obtenu à la 21e minute. Le vice-capitaine indien Harmanpreet a effectué une interception clinique et a frappé un tir féroce pour donner à l’Inde l’avance dont elle avait tant besoin.

L’Argentine a mis la défense indienne sous une énorme pression par la suite et leurs efforts ont porté leurs fruits, les visiteurs concédant un penalty à la 28e minute. Martin Ferreiro a été impeccable dans son exécution, marquant l’égalisation. Il était également responsable du deuxième but de l’Argentine grâce à un autre corner de pénalité deux minutes plus tard, terminant le deuxième quart avec une avance de 2-1.

Le tableau de bord affichant 2-1 au début du quart décisif, le concours est descendu au fil. Désespérée de gagner après être descendue en Allemagne en double-tête de la FIH Pro League la semaine dernière, l’Argentine a joué résolument pour contrecarrer la charge de l’Inde.

La pression a encore augmenté après que Varun Kumar ait été contraint de s’absenter avec un carton jaune. Mais l’effort de Manpreet avec 25 secondes à jouer au chronomètre a assuré une sortie réussie pour l’Inde.

«Je pense que le plus gros avantage de ce match est notre combativité. Nous n’avons perdu espoir qu’à la dernière minute et nous nous sommes battus très fort pour gagner ce résultat », a déclaré Harmanpreet.

