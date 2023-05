L’Inde s’associe aux Émirats arabes unis, aux Maldives et à la Chine lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC

L’équipe indienne de football masculin U-23 est tirée au sort avec les Émirats arabes unis, les Maldives et la Chine dans le groupe G des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC, Qatar 2024, après le tirage au sort officiel qui s’est déroulé à la Maison de la Confédération asiatique de football (AFC), ici jeudi.

Le groupe G des Éliminatoires sera organisé par la Chine du 6 au 12 septembre.

Matches de qualification de l’Inde –

6 septembre : Inde vs Maldives

9 septembre : RP Chine vs Inde

12 septembre : Emirats Arabes Unis vs Inde

Le groupe A des Éliminatoires, qui se jouera du 4 au 12 septembre cette année, verra les hôtes Jordanie, Syrie, Oman et Brunei Darussalam se disputer l’unique ticket automatique pour la phase finale.

Le groupe B verra les champions 2020 de la République de Corée (hôte), du Myanmar, de la République kirghize et du Qatar affronter le Vietnam (H), Singapour, le Yémen et Guam dans le casting du groupe C.

Le Japon, champion de 2016, est la tête de série du groupe D avec Bahreïn (H), la Palestine et le Pakistan comme adversaires, tandis que l’Ouzbékistan (hôte), champion de 2018, la République islamique d’Iran, Hong Kong, la Chine et l’Afghanistan ont été tirés au sort dans le groupe E. .

Le groupe F verra les vainqueurs de 2013, l’Iraq, le Koweït (hôte), le Timor-Leste et Macao affronter les Émirats arabes unis, l’Inde, les Maldives et les hôtes de la RP Chine et les équipes du groupe G.

La Thaïlande, pays hôte, mène le groupe H avec la Malaisie, le Bangladesh et les Philippines qui visent également une place en finale tandis que le groupe I verra l’Australie, le Tadjikistan (hôte), le Laos et la RPD de Corée s’affronter.

Les champions en titre, l’Arabie saoudite (H), le Cambodge, le Liban et la Mongolie ont été tirés au sort dans le groupe J, tandis que le groupe à trois équipes K opposera le Turkménistan, l’Indonésie (hôte) et le Taipei chinois.

Résultat du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC Qatar 2024 –

Groupe A: Jordanie (H), Syrie, Oman, Brunéi Darussalam

Groupe B : République de Corée (H), Myanmar, République kryghize, Qatar

Groupe C : Vietnam (H), Singapour, Yémen, Guam

Groupe D : Japon, Bahreïn (H), Palestine, Pakistan

Groupe E : Ouzbékistan (H), RI Iran, Hong Kong, Afghanistan

Groupe F : Irak, Koweït (H), Timor Leste, Macao

Groupe G : EAU, Inde, Maldives, RP Chine (H)

Groupe H : Thaïlande (H), Malaisie, Bangladesh, Philippines

Groupe I : Australie, Tadjikistan (H), Laos, RPD de Corée

Groupe J : Arabie Saoudite (H), Cambodge, Liban, Mongolie

Groupe K : Turkménistan, Indonésie (H), Taipei chinois

Le tirage au sort a vu 43 équipes réparties en 10 groupes de quatre et un groupe de trois. Chaque groupe se jouera sur un site centralisé dans un seul format de tournoi à la ronde, les 11 vainqueurs de groupe et les quatre meilleures équipes classées deuxièmes se qualifiant pour la Coupe d’Asie U-23 de l’AFC, Qatar 2024.

Ils rejoindront le Qatar, qui a reçu la qualification automatique en tant qu’hôte, pour former le casting final de 16 au tournoi, qui se jouera du 15 avril au 3 mai 2024.

La Coupe d’Asie U-23 de l’AFC au Qatar servira également de qualification pour le tournoi olympique masculin de football à Paris 2024. Les trois meilleures équipes se qualifieront directement pour les Jeux Olympiques en tant que représentants de l’AFC, tandis que la quatrième meilleure équipe jouera dans la Barrage AFC-CAF.

Les finales de la Coupe d’Asie AFC U23 Qatar 2024 sont prévues du 15 avril au 3 mai 2024.

L’Inde tentera de se qualifier pour le tournoi final pour la première fois.