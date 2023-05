L’Inde s’apprête à participer aux éliminatoires de la FIFAe Nations avec un prix en argent de 30 Lakh INR

À seulement deux victoires des qualifications pour la FIFAe Nations Cup 2023, l’Inde jouera les Playoffs les 19 et 20 mai.

L’Inde jouera les Playoffs dans la région Asie et Océanie avec sept autres pays – Australie, Japon, Singapour, Malaisie, Indonésie, République de Corée et Nouvelle-Zélande – qualifiés via les qualifications en ligne Play-Ins et les qualifications en ligne Main Stage.

Les Playoffs suivront un format à double élimination. L’Inde est classée quatrième du groupe, étant la deuxième nation la mieux classée parmi les quatre vainqueurs des matchs de quart de finale de la phase des Play-Ins.

Tous les tours des éliminatoires auront des matchs aller-retour, le vainqueur sera décidé en fonction du score global après les deux manches. L’équipe qui remportera deux manches se qualifiera pour le choc au sommet – la FIFAe Nations Cup 2023.

L’Inde affrontera l’Indonésie le 19 mai lors du premier match des Playoffs. Les éliminatoires de la FIFAe Nations comprendront un prize pool total de 36 000 $.

